Болельщики во время Чемпионата мира, вынесли из поездов дальнего следования имущества примерно на миллион рублей
Болельщики, которые бесплатно путешествовали между городами во время Чемпионата мира, вынесли из поездов дальнего следования имущества примерно на миллион рублей. Об этом сообщил представитель РЖД Павел Бурцев. По его словам, болельщики уносили с собой подстаканники, одеяла и постельное белье. «Наши простыни мы наблюдали по телевизору, их них были сделаны фанатские плакаты», — сказал он. «Люди, видимо, полагали, что раз поездка бесплатная, то все, что им выдают, тоже им принадлежит. Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон, он будет возмещен», — добавил Бурцев.
Комментарии6
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basel812 19 июля 2018 | 21:44
"У нас в России воруют все. И при этом, хохоча, приговаривают: Да когда же все это кончится?.."
Салтыков-Щедрин
uhovostro 19 июля 2018 | 21:45
"три магнитофона отечественных, три золотых портсигара, куртка замшевая...три куртки!"..(с)
pmasel 19 июля 2018 | 21:46
Самое главное, что бы представители компании успели вовремя подсуетиться.
"— Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.
— Вино. Разбила... две бутылки.
— Три!"
uhovostro 19 июля 2018 | 21:49
pmasel: Пиши : фрукты - апельсины!..))
elenalipa 19 июля 2018 | 21:48
Все убытки возместят проводники! Они работают как рабы.
begly_ 19 июля 2018 | 22:02
Туалетную бумагу, что рулонами возле каждого унитаза тоже сперли?