Болельщики во время Чемпионата мира, вынесли из поездов дальнего следования имущества примерно на миллион рублей

Болельщики, которые бесплатно путешествовали между городами во время Чемпионата мира, вынесли из поездов дальнего следования имущества примерно на миллион рублей. Об этом сообщил представитель РЖД Павел Бурцев. По его словам, болельщики уносили с собой подстаканники, одеяла и постельное белье. «Наши простыни мы наблюдали по телевизору, их них были сделаны фанатские плакаты», — сказал он. «Люди, видимо, полагали, что раз поездка бесплатная, то все, что им выдают, тоже им принадлежит. Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон, он будет возмещен», — добавил Бурцев.