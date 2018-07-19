Верховный суд Испании отказался от международного ордера на арест и экстрадицию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. В то же время остался в силе внутренний ордер, по которому Пучдемо в случае пересечения границы Испании будет немедленно арестован. Как заявили в Верховном суде, такое решение принято из-за того, что немецкие власти согласились экстрадировать Пучдемона в Испанию лишь по статье о растрате госсредств, а не по обвинение в мятеже, так как такого состава преступления нет в немецкой уголовном кодексе.

В Испании Пучдемону грозит до 50-ти лет тюрьмы, — сообщает «Дойче Велле».