Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину

которую обвиняют в участии в заговоре в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что у Бутиной были связи с ФСБ и российской разведкой. Других подробностей пока нет, — сообщает РИА Новости.

Между тем, родители Бутиной пока не смогли связаться с дочерью. Они также не обращались в посольство России и к адвокату. Всю информацию получают из прессы. Об этом ТАСС сообщил отец россиянки Валерий Бутин.