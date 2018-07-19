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21:32, 19 июля 2018

Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину

которую обвиняют в участии в заговоре в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что у Бутиной были связи с ФСБ и российской разведкой. Других подробностей пока нет, — сообщает РИА Новости.
Между тем, родители Бутиной пока не смогли связаться с дочерью. Они также не обращались в посольство России и к адвокату. Всю информацию получают из прессы. Об этом ТАСС сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

Комментарии

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jetsam 19 июля 2018 | 21:43

виктор бут.
мария бут.
и все прут и прут....
---
Идет утка по курятнику, навстречу ей курица.
Утка:"А где у вас тут пруд?"
Курица:"А где поймают там и прут!"
---

monik_7 19 июля 2018 | 22:33

jetsam: У нас уже в народе шутят, что ее посадили ради удовольствия поменять в ее фамилии букву Б на букву П и зачитать приговор на погоняло Путина Мария. Зуб даю, что в федеральной тюрьме, где она будет отсиживать свою десяточку, ее на перекличках будут выкликать как Путину.

glotov 19 июля 2018 | 21:46

А если и нам применить подобные методы ко всем инагентам? Это же новый Гулаг образуется!

begly_ 19 июля 2018 | 21:47

Интересно, никто из посетивших ни пожелал остаться в американской тюрме? А чо, условия как в трех звездочном отеле и хавчик досойный..

halifax 19 июля 2018 | 22:03

Голодовку объявит?

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