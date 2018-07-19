Дрыманова обвиняют в получении взятки в 200 тыс евро за освобождение криминального авторитета
Бывшего главу столичного СК Александра Дрыманова обвиняют в получении взятки в 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах. Уголовные дела в отношении Дрыманова и бывшего главы следственного у правления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко объединены в одно производство.
Накануне Дрыманов отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Комментарии2
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prusol 19 июля 2018 | 21:43
Какой же он мелочный. Как говорит один мой знакомый, за такие деньги даже попу поднимать не нужно.
vik_tuar 19 июля 2018 | 22:15
Повесить,просто,быстро,надежно,для примера.Причем,производить процедуру на любом правоохренителе,бывшем или действующем,без разницы.Случайным выбором через комп или лотереей,неважно.Главное,регулярно и постоянно.Незаконно,но справедливо.Там невиновных нет.И с обязательной конфискацией имущества всех близких.