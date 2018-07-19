Дрыманова обвиняют в получении взятки в 200 тыс евро за освобождение криминального авторитета

Бывшего главу столичного СК Александра Дрыманова обвиняют в получении взятки в 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах. Уголовные дела в отношении Дрыманова и бывшего главы следственного у правления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко объединены в одно производство.

Накануне Дрыманов отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.