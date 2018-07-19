Суд в Херсоне арестовал имущество руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского
Под арест попали квартира, гараж-эллинг и два автомобиля. Напомним, Вышинский был арестован по обвинению в госизмене. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Комментарии4
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glotov 19 июля 2018 | 21:54
Беспредел.
parasuk_ 19 июля 2018 | 21:55
Хохлам лишь бы спереть что-нибудь. Другого счастья в жизни нет :)
wanders 19 июля 2018 | 22:03
parasuk_: Такая хохляцкая натура, скакать, да чужое воровать. Я бы назвал это - средневековое гуляй поле, рванина.
polikarpich 19 июля 2018 | 22:03
parasuk_: У тебя что "хохлы" спёрли? Что это ты всё время такой обиженный-обиженный хохлами?