Еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами президента Трампа и президента Путина
Американский еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами президента Трампа и президента Путина. На фото можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время встречи с Путиным в Хельсинки 16-го июля. На обложке заголовок «Кризис саммита».
После встречи президентов России и США многие критиковали Дональда Трампа. Например, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал президента США «вареной макарониной».
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
basel812 19 июля 2018 | 21:38
Два самых омерзительных персонажа современности.
gordy 19 июля 2018 | 21:44
"Еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами президента Трампа и президента Путина"
Общий генотип или одинаковая мания величия?
begly_ 19 июля 2018 | 21:52
gordy:
Сможешь назвать хотя бы одного мирового лидера без мании величия?
serge_moro 19 июля 2018 | 21:44
basel812: Они оба друг друга стоят. Оба не держат слово и оба сверхнарциссы любующиеся собой намного больше,чем любая красивая женщина
serge_moro 19 июля 2018 | 22:08
serge_moro: Бабы и карлики доведут Рыжего до цугундера.
prusol 19 июля 2018 | 22:01
basel812: Два лучших политика, самые интересные, самые выдающиеся, самые современные.
lager23 19 июля 2018 | 22:18
prusol: Саид, иди раскинь перед ними булки... вдруг позарятся на тебя или в твоём ауле тебя не простят? :)
prusol 19 июля 2018 | 22:26
lager23: Уважаемые представители Кавказа, здесь, на этом сайте находится не очень вменяемый мужчина с ником lager23, который упорно ищет себе открыто партнёра для нетрадиционного секса. Пожалуйста, обратите внимание на его комментарии и заберите его в лечебницу или на поруки, дабы он не позорил славный Кавказ и его настоящих джигитов!
jetsam 19 июля 2018 | 21:40
много интереснее соединить лаврова и симонян.
в одной обложке. одетыми, конечно, зачем пугать детей....
begly_ 19 июля 2018 | 21:44
Чи ни новость; у нас тут на Эхе и Порошенко со свинным пятаком есть, и Бабченко с рожками, и ... Короче, кого только нету.
polsan 19 июля 2018 | 21:47
Не очень удачная фотография. Без подсказки, что это на обложке лицо с чертами президента Трампа и президента Путина, вряд ли бы можно догадаться.
А вот в журнале Шпигель в прошлом году было намного лучше !)
good_sadness 19 июля 2018 | 21:51
А почему на "Эхе" по этому поводу радость такая
Как будто сегодня первое мая?!
prusol 19 июля 2018 | 22:03
good_sadness: Какая "радость" возможна в день труда?
lager23 19 июля 2018 | 22:12
Трамп — идиот и легко включает "заднюю скорость", Путин — циник без "задней скорости", вместе они — сплошное недоумение, издевательской над здравым смыслом...... судьба таких перемалывает в кампост, это вопрос времени!
estamp 19 июля 2018 | 22:30
Это чё? В мире больше ничего не происходит, что редакция пересказывает оформление обложек каких-то журналов?