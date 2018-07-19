Около 200 человек собралось на митинге против расселения пятиэтажек в Донском районе Москвы – Удальцов
Около 200 человек собралось на митинге против расселения пятиэтажек в 5-ом Донском проезде в Москве. Местные жители возмущены началом строительства элитного жилого комплекса до согласования условий расселения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
«Без всякого совета с гражданами, без проведения публичных слушаний людей поставили перед фактом, что их дома подлежат расселению. Куда жителей будут расселять – они до сих пор не знают, хотя при этом рядом уже идет стройка. Многочисленные обращения в префектуру ничем не закончились», — рассказал он.
С.Удальцов заявил, что главное требование жителей — заморозить все строительные работы и провести полноценные слушания, чтобы определить, куда людей будут расселять, и понять, хотят ли они вообще этого расселения.
На митинге присутствуют жители Якиманки Донского, Академического, Гагаринского районов, муниципальные депутаты, активисты «Левого фронта», представители Моссовета, КПРФ и кандидата в мэры Москвы В.Кумина. Полиция в ход мероприятия не вмешивается.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prusol 19 июля 2018 | 21:36
И когда они успевают протестовать: то против повышения пенсий, то против "расселения.."? Занялись бы лучше чем - нибудь конструктивненьким и созидательным.
prusol 19 июля 2018 | 21:39
Мне очень нравится Кумин, но он никогда и ничего не выиграет, будучи рядом с Удальцовым. Ребята, читайте Ленина, и Вы поймёте, когда и в какой момент приличные люди должны использовать для своей победы абсолютно всех, в том числе и маргиналов.