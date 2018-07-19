У Сенцова случился второй кризис из-за проблем с сердцем в результате голодовки – адвокат
У украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, случился второй кризис из-за ослабевания сердечных мышц в результате голодовки. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.
«Он сильно постарел, сильно сдал, выглядит как кощей бессмертный, очень худой, весит порядка 72 кг. У него был второй кризис», – сообщил он.
Д.Динзе отметил, что О.Сенцова хотели госпитализировать, однако он написал заявление об отказе от госпитализации и принудительного кормления, согласившись принимать по 2-3 ложки в день питательные смеси для поддерживания затухания сердечной мышцы.
«Голодовку он дальше продолжает, останавливаться не собирается», — добавил Д.Динзе.
Адвокат также заметил, что по закону из-за голодовки О.Сенцов находится на особом режиме содержания, вследствие чего он сидит изолированно в одиночной камере и получает информацию из внешнего мира в ограниченном объеме.
«Он получает «Новую газету», но она приходит к нему с весьма большой задержкой», — сказал он.
В мае 2018 года О. Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных, находящихся в заключении в России.
Комментарии10
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lion64__2 19 июля 2018 | 21:11
алкоголь и сало до добра не доведут
sscull 19 июля 2018 | 21:18
Хомки, россиянке Бутиной в США " пятнашка" светит...
Где вопли и слюни:" но ведь она никого не убивала..."?)
А террористу сенцову капец, всех 64 хохла 100% не отпустят, а он слово дал до конца голодать.
glotov 19 июля 2018 | 21:27
Ничего, войдет в кому - откормят.
prusol 19 июля 2018 | 21:28
Он же планировал умереть?
m_doc 19 июля 2018 | 21:30
из-за ослабевания сердечных мышц
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Какой изысканный слог! Интересно, в каком переходе автор текста купил аттестат и диплом... оба в одном или таки в разных, пришлось побегать...
banyi3 19 июля 2018 | 21:36
m_doc: Это кардимиапатия называется, обычно на фоне алкоголизма. Но не всегда конечно.
glotov 19 июля 2018 | 21:40
banyi3: 72 кг- это вес в меру упитанного мужчины. Сенцову еще голодать и голодать.
m_doc 19 июля 2018 | 21:42
banyi3: Спасибо. КардиОмиОпатия. Вообще-то я в прошлом дохтур:)
Однако нет в русском языке слова "ослабевание". И сердечная мышца всего одна - миокард. В школе ведь этому учат, пусть даже и в самых общих чертах? А некоторые люди ещё и имеют дурную привычку читать книжки.
trans 19 июля 2018 | 21:35
Крысы путинские.
max3446 19 июля 2018 | 21:40
хватит врать, на лечебном голодании как сенцов, жря в 3 горла питательные капельницы, люди больше 200 дней голодали