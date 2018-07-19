У Сенцова случился второй кризис из-за проблем с сердцем в результате голодовки – адвокат

У украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет строгого режима по обвинению в терроризме, случился второй кризис из-за ослабевания сердечных мышц в результате голодовки. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал его адвокат Дмитрий Динзе.

«Он сильно постарел, сильно сдал, выглядит как кощей бессмертный, очень худой, весит порядка 72 кг. У него был второй кризис», – сообщил он.

Д.Динзе отметил, что О.Сенцова хотели госпитализировать, однако он написал заявление об отказе от госпитализации и принудительного кормления, согласившись принимать по 2-3 ложки в день питательные смеси для поддерживания затухания сердечной мышцы.

«Голодовку он дальше продолжает, останавливаться не собирается», — добавил Д.Динзе.

Адвокат также заметил, что по закону из-за голодовки О.Сенцов находится на особом режиме содержания, вследствие чего он сидит изолированно в одиночной камере и получает информацию из внешнего мира в ограниченном объеме.

«Он получает «Новую газету», но она приходит к нему с весьма большой задержкой», — сказал он.

В мае 2018 года О. Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения 64 украинских политзаключенных, находящихся в заключении в России.