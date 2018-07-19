Бывший зам.командующего внутренними войсками МВД Варчук приговорен к 6-ти годам колонии строгого режима за взятку
Бывший зам.командующего внутренними войсками МВД Вячеслав Варчук приговорен к 6-ти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Он также должен будет выплатить штраф 20 миллионов рублей. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд. Суд лишил Варчука звания генерал-лейтенанта и запретил занимать госдолжности сроком на 3 года. На его имущество – дорогостоящие автомобили, земельные участки и квартиры наложен арест. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.
По данным следствия, Варчук через своего заместителя получил 10 миллионов рублей от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками Главного штаба внутренних войск. Эти деньги были выплачены за положительное решение вопроса о выделении управлению дополнительного финансирования.
Комментарии2
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danko1 19 июля 2018 | 21:23
И за прикосновения к этим садистам-ворам, когда они избивают людей, случайно выхваченных из толпы, на мирных акциях, уголовные сроки дают.
prusol 19 июля 2018 | 21:26
Этому толстячку досталось по заслугам. Когда-то, на замечание моего папы, что служба этого господина начала переходить некоторые границы, этот тогда ещё генерал - майор заявил, что папа незаслуженно демонизирует его подразделение.