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21:02, 19 июля 2018

Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета

Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета – по модернизации и информационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.
Совет по модернизации до 2012-го года был комиссией при президенте. В последний раз его президиум собирался в апреле. Экономический совет также был создан в 2012-м году. Совет по развитию финансового рынка существовал с 2008-го.

Комментарии

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sim202_ 19 июля 2018 | 21:07

А зачем эти советы, если нет ни развития, ни рынка, ни экономики?

uhovostro 19 июля 2018 | 21:08

sim202_: Правильно - он сам всё будет развивать, укреплять, совершенствовать, продвигать и советовать...

vikwlad 19 июля 2018 | 21:15

Советы при Путине - это такая же бестолковая вещь, как и Советы в Советское время.

vikwlad 19 июля 2018 | 21:18

Уходить Вовану нужно. Тогда и экономика будет развиваться без всяких Советов и финансы появятся.

fig_vvam 19 июля 2018 | 21:35

vikwlad:Что-то это мне напомнило, вот оно:
Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.
---------------------------
А уж как жители его любили

Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его "красавчиком" и "умницей". Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: "Батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!"
-------------------
Ну что с них взять. Глуповцы. Теперь вот всю Россию населили.

serge_moro 19 июля 2018 | 21:40

vikwlad: Все верно. Зачем какие-то советы диктатору,который принимает все решения без всяких советов. Советы закончились вместе с СССР

fmsf FMSF 19 июля 2018 | 22:26

sim202_:
Вы правы.
Только еще надо упразднить госдуру, как орган, не представляющий ничьего мнения кроме президентского.

danko1 19 июля 2018 | 21:07

Зачем этому тупице с высоким самомнением какие-то советы?
Ну лучше бы он себя и свою банду упразднил. Всё меньше бы грехов у него в аду было.

bozk 19 июля 2018 | 21:09

Ладно хоть не отравил

spbdweller 19 июля 2018 | 21:11

Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета – ... информационному развитию,
-------------------
Цифровыми технологиями уже переболел? Жаль, что он тогда не бубонной чумой заболел.

malanoff 19 июля 2018 | 21:32

spbdweller: Да ,теперь видно влияние Трампа. Убивает Россию через своего дружбана Вовку.

dft 19 июля 2018 | 21:13

Последние медведевские следы счищает..

prusol 19 июля 2018 | 21:15

Если эти "советы" работали непродуктивно, то всё правильно. Зачем же плодить бездельников на столь высоком уровне?

jetsam 19 июля 2018 | 21:17

земля путена стоит на трех китах: лжи, зависти, жадности.
чего тут уж советовать-то?.....

lager23 19 июля 2018 | 21:42

jetsam: самое главное для кремлепута — деньги, он считает бюджет РФ своим карманом для ублажения личных амбиций, а население РФ для него биоресурс!

serg571 19 июля 2018 | 21:18

Я тебя породил, я тебя и убью...

malanoff 19 июля 2018 | 21:21

У него теперь только один советчик , Трамп.

malanoff 19 июля 2018 | 21:23

malanoff: Иностранный сука агент сука. Ой , о ком это я ?

alexisgross072018 19 июля 2018 | 21:23

Не с того совета начал столп земли рассеянской - с начала надо было разогнать СПЧ ;)) Хотя куда при этом девать Москалькову - а НАХ сделать сенатором и все наладится ;))

begly_ 19 июля 2018 | 21:23

Забрали власть у советов, теперь пора отобрать землю у крестьян.

edun1952 19 июля 2018 | 21:32

begly_: А им кто давал?

begly_ 19 июля 2018 | 21:36

edun1952:

Все кто хотели брали во времена приватизации, я сам свидетель тому, у меня было 6 гектаров. А кто свою землю просъал, так пускай сам себя в этом и обвиняет.

edun1952 19 июля 2018 | 21:30

У армяского радио спросили(полвека тому) можно ли иметь женщину на Красной площади.
Нет-до фига советчиков...

lager23 19 июля 2018 | 21:36

......по модернизации и информационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.
////////////
Володя сделал "каминг аут", как настоящий пид@р!

trans 19 июля 2018 | 21:37

А когда он Пескова упразднит?! Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.

alexisgross072018 19 июля 2018 | 21:40

trans: Ты не понял ? Тебе Песков заменяет программу по очищению организма от шлаков. иллюзий и прочей хрени. В этом его - Пескова несомненная терапевтическая польза !!!

trans 19 июля 2018 | 21:55

alexisgross072018: Какие нафиг иллюзии?!

nikolashin2017 19 июля 2018 | 21:37

пусть останется один:
злой ,токсичный господин...

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