Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета – по модернизации и информационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.

Совет по модернизации до 2012-го года был комиссией при президенте. В последний раз его президиум собирался в апреле. Экономический совет также был создан в 2012-м году. Совет по развитию финансового рынка существовал с 2008-го.