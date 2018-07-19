Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета
Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета – по модернизации и информационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.
Совет по модернизации до 2012-го года был комиссией при президенте. В последний раз его президиум собирался в апреле. Экономический совет также был создан в 2012-м году. Совет по развитию финансового рынка существовал с 2008-го.
Комментарии28
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sim202_ 19 июля 2018 | 21:07
А зачем эти советы, если нет ни развития, ни рынка, ни экономики?
uhovostro 19 июля 2018 | 21:08
sim202_: Правильно - он сам всё будет развивать, укреплять, совершенствовать, продвигать и советовать...
vikwlad 19 июля 2018 | 21:15
Советы при Путине - это такая же бестолковая вещь, как и Советы в Советское время.
vikwlad 19 июля 2018 | 21:18
Уходить Вовану нужно. Тогда и экономика будет развиваться без всяких Советов и финансы появятся.
fig_vvam 19 июля 2018 | 21:35
vikwlad:Что-то это мне напомнило, вот оно:
Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.
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А уж как жители его любили
Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его "красавчиком" и "умницей". Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: "Батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!"
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Ну что с них взять. Глуповцы. Теперь вот всю Россию населили.
serge_moro 19 июля 2018 | 21:40
vikwlad: Все верно. Зачем какие-то советы диктатору,который принимает все решения без всяких советов. Советы закончились вместе с СССР
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 22:26
sim202_:
Вы правы.
Только еще надо упразднить госдуру, как орган, не представляющий ничьего мнения кроме президентского.
danko1 19 июля 2018 | 21:07
Зачем этому тупице с высоким самомнением какие-то советы?
Ну лучше бы он себя и свою банду упразднил. Всё меньше бы грехов у него в аду было.
bozk 19 июля 2018 | 21:09
Ладно хоть не отравил
spbdweller 19 июля 2018 | 21:11
Владимир Путин своим указом упразднил три президентских совета – ... информационному развитию,
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Цифровыми технологиями уже переболел? Жаль, что он тогда не бубонной чумой заболел.
malanoff 19 июля 2018 | 21:32
spbdweller: Да ,теперь видно влияние Трампа. Убивает Россию через своего дружбана Вовку.
dft 19 июля 2018 | 21:13
Последние медведевские следы счищает..
prusol 19 июля 2018 | 21:15
Если эти "советы" работали непродуктивно, то всё правильно. Зачем же плодить бездельников на столь высоком уровне?
jetsam 19 июля 2018 | 21:17
земля путена стоит на трех китах: лжи, зависти, жадности.
чего тут уж советовать-то?.....
lager23 19 июля 2018 | 21:42
jetsam: самое главное для кремлепута — деньги, он считает бюджет РФ своим карманом для ублажения личных амбиций, а население РФ для него биоресурс!
serg571 19 июля 2018 | 21:18
Я тебя породил, я тебя и убью...
malanoff 19 июля 2018 | 21:21
У него теперь только один советчик , Трамп.
malanoff 19 июля 2018 | 21:23
malanoff: Иностранный сука агент сука. Ой , о ком это я ?
alexisgross072018 19 июля 2018 | 21:23
Не с того совета начал столп земли рассеянской - с начала надо было разогнать СПЧ ;)) Хотя куда при этом девать Москалькову - а НАХ сделать сенатором и все наладится ;))
begly_ 19 июля 2018 | 21:23
Забрали власть у советов, теперь пора отобрать землю у крестьян.
edun1952 19 июля 2018 | 21:32
begly_: А им кто давал?
begly_ 19 июля 2018 | 21:36
edun1952:
Все кто хотели брали во времена приватизации, я сам свидетель тому, у меня было 6 гектаров. А кто свою землю просъал, так пускай сам себя в этом и обвиняет.
edun1952 19 июля 2018 | 21:30
У армяского радио спросили(полвека тому) можно ли иметь женщину на Красной площади.
Нет-до фига советчиков...
lager23 19 июля 2018 | 21:36
......по модернизации и информационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.
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Володя сделал "каминг аут", как настоящий пид@р!
trans 19 июля 2018 | 21:37
А когда он Пескова упразднит?! Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
alexisgross072018 19 июля 2018 | 21:40
trans: Ты не понял ? Тебе Песков заменяет программу по очищению организма от шлаков. иллюзий и прочей хрени. В этом его - Пескова несомненная терапевтическая польза !!!
trans 19 июля 2018 | 21:55
alexisgross072018: Какие нафиг иллюзии?!
nikolashin2017 19 июля 2018 | 21:37
пусть останется один:
злой ,токсичный господин...