Правительство Черногории заявило о своей миролюбивой политике в ответ на заявление Дональда Трампа
Правительство Черногории заявило о своей миролюбивой политике в ответ на заявление Дональда Трампа о том, что из-за этой страны может начаться третья мировая война. Трамп сказал об этом в интервью телеканалу Фокс Ньюс. «Черногория маленькая страна, в которой живут очень агрессивные люди. Если они проявят агрессию, то мы окажемся втянуты в войну». Таким образом Трамп ответил на вопрос, следует ли США вмешиваться в конфликты с участием других членов НАТО. В официальном заявлении черногорского правительства говорится, что эта страна – единственное государство, которое не было затронуто войной во время распада бывшей Югославии. Также подчеркивается, что после вступления в НАТО солдаты Черногории вносят вклад в мир и стабильность не только в Европе, но и по всему миру.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
liquidsky__ 19 июля 2018 | 21:10
А Черногория чем ему не угодила то?
fig_vvam 19 июля 2018 | 21:17
liquidsky__: А просто глупость сказал. Не думает что говорит.
Его спросили будет ли США защщать Европу от нападения России.
А он пытался извернуться и уйти от ответа. тут ему агрессивная Черногория и подвернулась.
Монтенегро. Страшные люди на черной горе.
Иногда он просто дураком кажется.
ltvjrhfn1 19 июля 2018 | 21:20
fig_vvam: Иногда он просто дураком кажется.
не кусай, пёс, палец который сосёшь. голодным подохнешь.
patrikk_1 19 июля 2018 | 21:23
Трамп ответил на вопрос, следует ли США вмешиваться в конфликты с участием других членов НАТО...
Все мировые войны начиналась из-за провокации, незначительного преступления и разгорались в мировой пожар из-за союзнических обязательств.
fig_vvam 19 июля 2018 | 21:25
ltvjrhfn1: Опять санитары перестарались трудясь над тобой. Видать до мозга тебе достали и все мозги взболтали.
Ну и жалкий же ты пидор. Я пожалуй тебя ва дерьмоприемник отправлю. На отдых. Ты сделал буль-буль и тебя уже нет. Прощай, пидо раша, прощай.
nikruchev 19 июля 2018 | 21:46
liquidsky__: А ему Путин подсказал. Оговорка по Фрейду.
vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 21:15
В целом нельзя сказать, что Трамп - редкостный идиот. Таких много. Но чтобы на таком посту - это действительно большая редкость. Наверняка не знает даже, где эта Черногория находится, не говоря уже о том, что там происходит. Или все-таки знает? Что Россия там пытается переворот устроить? Как-то не хочется верить, что Трамп - путинский агент... Приятнее думать, что он просто идиот.
nifont 19 июля 2018 | 21:22
vladimirgornitsky: Не забывайте,что у него жена из Словении,она ему всё правильно объяснила
alexisgross072018 19 июля 2018 | 21:35
nifont: На самом деле Черногория так мирно отъехала из состава бывшей Югославии. что почти ни кто и не заметил. Да и Словения тоже по тихому отвалила.
sscull 19 июля 2018 | 21:24
vladimirgornitsky: Ничем Трамп от других президентов не отличается, такой же тупой, как и все предыдущие. Ничем не хуже Буша мл, к примеру.
alexisgross072018 19 июля 2018 | 21:29
А этот смешной старикан с енотом в голове и дохлой белкой на макушке в принципе в состоянии Черногорию отличить от Герцеговины ? Ему что на глаза попалась газета с еще старым названием местности.
olfed 19 июля 2018 | 21:54
вот же дебил
solonko 19 июля 2018 | 22:22
Черногорцы слишком многого требуют от Трампа - он просто не владеет предметом. И не только этим.
nifont 19 июля 2018 | 22:26
Получили дворняги пинок от нового хозяина
dedctolet 19 июля 2018 | 22:40
Трампу по барабану политика Черногории,главное угодить хранителю трамповских тайн,которых по всему немало
За НАТу кремлевский вор очень зол на Черногорию