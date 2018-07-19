Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня в колонии режиссера Олега Сенцова, который 67 дней продолжает голодовку

По словам Динзе, Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Однако подавленным он не кажется и сказал, что прекращать голодовку не будет. Динзе рассказал также, что в начале июля у Сенцова начало отказывать сердце. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии и согласился принимать питательную смесь – две ложки в день, минимально для того, чтобы не прекращалась работа сердца, — сообщил Динзе «Новой газете».

Олег Сенцов также передал адвокату письма для своей мамы и двоюродной сестры и правку режиссуры своей новой пьесы «Номера», премьера которой должна состояться на Украине осенью.