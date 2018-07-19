Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня в колонии режиссера Олега Сенцова, который 67 дней продолжает голодовку
По словам Динзе, Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Однако подавленным он не кажется и сказал, что прекращать голодовку не будет. Динзе рассказал также, что в начале июля у Сенцова начало отказывать сердце. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии и согласился принимать питательную смесь – две ложки в день, минимально для того, чтобы не прекращалась работа сердца, — сообщил Динзе «Новой газете».
Олег Сенцов также передал адвокату письма для своей мамы и двоюродной сестры и правку режиссуры своей новой пьесы «Номера», премьера которой должна состояться на Украине осенью.
Комментарии22
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grey 19 июля 2018 | 21:05
Господи, помоги мученику, соверши чудо!
glotov 19 июля 2018 | 21:07
grey: Помоги заблудшему одуматься!
patrikk_1 19 июля 2018 | 21:14
Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии...
Да забейте на этого Сенцова, как Магарет Тетчер забила на голодовку боевиков ИРА, требовавших статус военнопленных. Все права Олега Сенцова должны быть соблюдены, включая его право на голодовку.
golodomor_ze__hohlokost 19 июля 2018 | 21:34
"Адвокат Дмитрий Динзе" - башкир что ли или бурят?
isnowanaarene 19 июля 2018 | 22:18
golodomor_ze__hohlokost: А тебе не пох, порток? Лови мою денюжку.
good_sadness 19 июля 2018 | 21:35
grey:
Цыган отучал от пищи своего коня
Но опыт не удался, конь сдох по окончанию 13-го дня!
lion64__2 19 июля 2018 | 21:09
Стряпчий привёз террористу сало и пыво. Их свидомый вкушает в большом количестве, а остальное под запретом - голодовка.
kiever 19 июля 2018 | 21:12
Наденьке. Как там Наааденька савченко поживает в сбушной тюрьме, так же голодающая после обвинения обрушить купол рады с гранатомета, с проплывающей баржи
prusol 19 июля 2018 | 21:13
Так он уже по теории голодовок должен был умереть три дня назад. Неужели произошло чудо? Или слава дополнительной подкормки в виде витамин?
boldu1n 19 июля 2018 | 21:14
Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. Держится только на силе воли.
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Шёл 365-ый день холодовки укр. хероя хиборга великого режиссёра.....
lager23 19 июля 2018 | 21:32
boldu1n: kiever: lion64__2: patrikk_1:
......Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Исходящее из человека - вот что оскверняет его..
begly_ 19 июля 2018 | 21:27
Чо вы мне тут манду в лапти обуваете., сиделиц не может остаться живым, если ни жрет 67 дней.
irinakingsize1 19 июля 2018 | 21:29
Портянки вонючие, скоро и вам придется затянуть пояса до позвоночника-вот тогда и поржем. Давайте старайтесь, приближайте этот день
s_talker002 19 июля 2018 | 21:42
irinakingsize1:
Да ладно Вам, херой выглядит плохо, но в весе прибавляет с каждым днем.
Ему еще голодать не один год.
ross1930 19 июля 2018 | 21:54
irinakingsize1: Олег Сенцов, с 14 мая продолжающий в ямало-ненецкой ИК-8 в Лабытнанги голодовку за освобождение всех украинских узников Кремля, около недели назад смягчил режим своей акции, начав съедать в день по две ложки питательной смеси. Об этом сообщил на своей ФБ-странице журналист Антон Наумлюк со ссылкой на Дмитрия Динзе, адвоката политзека.
Уже ржу...
drogunov 19 июля 2018 | 21:55
irinakingsize1: Прокладка помойная, помню как ты несколько лет назад орала: "Наде волю!" , а сейчас ту же плачевную оду - только Сенцову. Не удивлюсь, когда этот страдалец будет обменен (надеюсь этого не произойдет и он будет сидеть 20 лет за терроризм) - и ты будешь орать - "предатель" Сенцов, продался гебистам, портянка вонючая :))
zemljanka 19 июля 2018 | 21:31
Людоедство.
good_sadness 19 июля 2018 | 21:38
zemljanka:
Ой-вей, а что Синцов ест людей?!
ross1930 19 июля 2018 | 21:50
good_sadness: Ага, поэтому и жив до сих пор!
golodomor_ze__hohlokost 19 июля 2018 | 22:15
zemljanka: Жидокитаец еБан Ли, тебя давно ФМС проверяла?
pulalala 19 июля 2018 | 22:01
Сенцов постарел в русских застенках. И не мудрено.
Зато кощей молодеет на глазах.
Даже без ботокса.
Интересно, а какие смеси он кушает?
mikr 19 июля 2018 | 22:07
Напрасно режиссер затеял этот спектакль. Как бы то ни было, умереть от голодовки ему не дадут. Пройдет еще месяц-другой, и все окружающие наконец осознают, что трагедия превратилась в фарс. И тогда Сенцов из героя превратится в посмешище. Интересно, он именно этого добивается?