Арестованный аудитор госконтрактов Минобороны подозревается в том, что за взятку пообещал продвигать сослуживца

Арестованный аудитор госконтрактов Минобороны Максим Куксин подозревается в том, что за взятку пообещал продвигать сослуживца по карьерной лестнице. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По его словам, сначала сумма взятки, которую запросил чиновник, составляла 15 миллионов рублей, но фактически он получил 11 миллионов. Свою вину Куксин не признаёт и от дачи показаний отказывается.