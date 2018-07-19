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20:36, 19 июля 2018

Арестованный аудитор госконтрактов Минобороны подозревается в том, что за взятку пообещал продвигать сослуживца

Арестованный аудитор госконтрактов Минобороны Максим Куксин подозревается в том, что за взятку пообещал продвигать сослуживца по карьерной лестнице. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник. По его словам, сначала сумма взятки, которую запросил чиновник, составляла 15 миллионов рублей, но фактически он получил 11 миллионов. Свою вину Куксин не признаёт и от дачи показаний отказывается.

Комментарии

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danko1 19 июля 2018 | 20:41

Сколько же они там воруют, если взятка в 15 млн. только за продвижение по службе?
Всё продается и покупается в путинской России, где умным и честным места нет при его мафиозном правлении.

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