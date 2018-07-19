Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Поклонскую
Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Наталью Поклонскую за то, что она проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Скорее всего, ее снимут с поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова. Отмечается также, что на сегодняшнем заседании отсутствовали некоторые депутаты-"единороссы", в том числе зам.секретаря генсовета Сергей Железняк, а также Вячеслав Фетисов, Виталий Милонов и Виктор Игнатов. Некоторые из них уже объяснили отсутствие больничными и отпусками.
Комментарии20
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jetsam 19 июля 2018 | 20:38
а-та-та по попке?
а можно - я поприсутствую при этом? где занимать очередь?
danko1 19 июля 2018 | 20:43
jetsam: А население должно наказать эту партию цапков, не отдав этим преступникам и холуям кремлевским ни одного голоса.
neon001 19 июля 2018 | 20:41
а может у нее уже и наколка есть "он нам не царь" а мы и не знаем...
alex_omsk1 19 июля 2018 | 20:44
идолопоклонскую отымели?
maximv 19 июля 2018 | 20:51
alex_omsk1: Понарошку, фалоимитатором.
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 20:44
Надо бы эту неумную ЗАКАЗАТЬ, чтобы не размножалась, а не наказывать.
liquidsky__ 19 июля 2018 | 20:56
fmsf: И этому человеку дали вести блог на Эхе...
andygo__ru 19 июля 2018 | 20:58
liquidsky__: "И этому человеку дали вести блог на Эхе..." ---
--- мдяяя.... я б тоже лучше блог вести поручил бы номеровитому педричелле - посмеялись бы, как над Сирожей Марковым... ;)
liquidsky__ 19 июля 2018 | 20:59
fmsf: https://www.oprf.ru/1449/2134/2412/2413/?PHPSESSID=bo9g2qt5it2k50hfkfhejqr0a5
Киньте на него пару заяв, чтоб не казалась жизнь медом.
i_c_e 19 июля 2018 | 20:48
Так, «снимут с поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов». Это же ж чтоб «бесконтрольно сведения о доходах» подавать?
fikus74 19 июля 2018 | 20:51
всей фракцией чпокнут её.
neyexo 19 июля 2018 | 20:52
Умница.
Марков сказал, что в душе все депутаты ЕР против.
Но не хватило смелости проголосовать как хотят. Разве за это зарплату платят?
henry52 19 июля 2018 | 20:53
Жирику, Зю и прочей "системной оппозиции(!!) разрешили проголосовать против!
"Веселится и ликует весь народ!"
sparky 19 июля 2018 | 20:53
Может сделать при Думе женский монастырь и Поклонскую назначить настоятельницей.
И мужской тоже с Милоновым во главе.
Вот и будут на своих местах :)).
А то затевают мышиную возню с уменьшением зарплаты (снятие с комиссии). Прям позор позорников.
j_partizan 19 июля 2018 | 20:57
Людям с остатками совести не место в ЕР! Имидж партии совестью порочить нельзя.
Если партия подонков - значит подонками должны быть все её члены.
virgenu 19 июля 2018 | 20:57
Кого представляют депутаты Думы- избирателей, или Путина с Милоновым? Для чего они нужны, пожиратели денег налогоплательщика, если они лишены своего мнения и воли, избравших их граждан?
neyexo 19 июля 2018 | 21:06
virgenu:
спокойно, депутаты представляют Избирателя, имя его Вы знаете. Он просматривает и утверждает список ЕР. К нему и нужно прислушиваться. Поклонскую поддерживаю, но конечно, депутаты должны отстаивать ту программу, которая была заявлена и по которой за них проголосовал народ. И тут самое время посмотреть, что у ЕР было написано про пенсии.
sab171 19 июля 2018 | 21:04
какие нахрен отпуска, они что по очереди в отпуск ходят?
slavaibo 19 июля 2018 | 21:06
Наказать - предлогаю гибридно : зелёными человечками!
abidas 19 июля 2018 | 21:06
думается, всем вышеперечисленным "вольтерьянцам"
создают имидж "страдальцев за простой народ" с даааальним прицелом ...
про какую тут внезапно "проснувшуюся совесть" говорят,
откуда ей взяться ?