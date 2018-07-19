Курс евро вырос до 74-х рублей впервые с 9-го июля

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на последние данные торгов. Рубль находится на минимальных отметках к доллару и евро с самого начала сегодняшних торгов на московской бирже. Эксперты говорят, что таким образом рынок реагирует на вероятность введения новых санкций против России и изменение риторики президента США относительно вмешательства Москвы в предвыборную кампанию.