Курс евро вырос до 74-х рублей впервые с 9-го июля
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на последние данные торгов. Рубль находится на минимальных отметках к доллару и евро с самого начала сегодняшних торгов на московской бирже. Эксперты говорят, что таким образом рынок реагирует на вероятность введения новых санкций против России и изменение риторики президента США относительно вмешательства Москвы в предвыборную кампанию.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vlabumur 19 июля 2018 | 20:42
Путину СЛАВА!
bozk 19 июля 2018 | 20:43
Не эксперты, а ыксперды.
begly_ 19 июля 2018 | 20:56
Поздравления держателям Евро.