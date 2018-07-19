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20:34, 19 июля 2018

Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины

Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины. По их мнению, выпуск специальных облигаций федерального займа может принести примерно полпроцента ВВП. Эксперты при этом ссылаются на результаты своих опросов населения, согласно которым практически все доходные группы продемонстрировали готовность софинансировать здравоохранение и обучение. Если в 2011-м году 2% своего дохода на эти цели был готов потратить каждый десятый опрошенный, то сейчас каждый второй.
Кроме того, предлагается смягчить бюджетное правило о закупке валюты Минфином на доходы при нефти дороже 40 долларов за баррель. Уровень предлагается повысить до 45-ти долларов, — сообщает РБК.

Комментарии

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s_a_n_d_r_a 19 июля 2018 | 20:39

А у толстосумов "занять" не пробовали?..

danko1 19 июля 2018 | 20:46

s_a_n_d_r_a: Будут выдавать зарплаты и пенсии облигациями внутреннего займа?
Нищее население легче обобрать, когда толстосумам налоги снижают или вообще отменяют.

vikwlad 19 июля 2018 | 21:02

Я сомневаюсь, что много наивных найдется, которые стали бы покупать эти облигации.

vikwlad 19 июля 2018 | 21:07

vikwlad: В сталинские времена было такое кидалово - гособлигации, выплату по которым заморозили лет на 40.

bozk 19 июля 2018 | 20:41

Видимо, они имеют ввиду не "занять", а "отобрать".

vedma2017 19 июля 2018 | 20:46

bozk:
Обобрать - само собой, а потом еще и занять - у обобранных.
А с "толстосумов" планируют не брать налоги - вообще. Для них "оффшоры" внутри страны создаются.

hastings 19 июля 2018 | 20:57

bozk: ВШЭ - логово либералов желающих отнять и себе забрать.

sim202_ 19 июля 2018 | 20:41

А вот и приснопамятные облигации!
А что скажет Маня?

agriment 19 июля 2018 | 20:44

"Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения..."

- У населения денег нет,

а вот экспертам ВШЭ, с окладами за миллион в месяц, можно и скинуться на невозвратный госзайм..

yasnovilyashi 19 июля 2018 | 20:44

Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины.
+++++++++++++++++++++++++
Они это сделают с огромной радостью и бесценный опыт сталинских государственных займов развития народного хозяйства в стране есть.

heklya 19 июля 2018 | 20:44

Правильно ! Бюджетникам зарплату облигациями ! Беспроигрышными ! От царя !

fmsf FMSF 19 июля 2018 | 20:45

Помнится еще в СССР занимали.
И не отдали СЦУКИ!

vova36 19 июля 2018 | 20:47

зачем в долг, можно же еще налоги поднять

alex_hramov 19 июля 2018 | 20:48

Напечатают "фантики" и выдадут бюджетникам вместо зарплаты,- это уже было. Потом "облигациями" дети играли - просто лохотрон.

plank1957 19 июля 2018 | 20:49

Вот пусть ВШЭ и кредитует эту власть, а я ей и копейки не отдам добровольно.

ansata 19 июля 2018 | 20:49

У меня еще совковые валяются. Продать можно если только бонистам. На вес.

grazschdanin 19 июля 2018 | 20:51

Эксперты Высшей школы экономики...
Если я не ошибаюсь это не просто либеральное гнездо, это кузница либеральных кадров.
Похоже у хомяков сейчас наступит когнитивный диссонанс.

uhovostro 19 июля 2018 | 20:59

grazschdanin:/Если я не ошибаюсь/
Ошибаешься. Это твои запутинцы кремлёвские - все как один...

radionews 19 июля 2018 | 20:53

Вот, вижу, к моим рекомендациям про государственный беспроцентный займ государство прислушалось.
Молодцы. Теперь деньги рекой потекут, обязать всех приобретать облигации каждый месяц на 50% зарплаты, независимо серой или белой.
Товарищи правительство, у меня есть следующие предложения: увеличить продолжительность рабочего дня минимум на два часа, потом ещё на два. Россия - воюющая страна, надо еще отменить отпуска и выходные.

myflash2000 19 июля 2018 | 20:53

Ну тут, очевидно, неполный текст.

Полный: занять, не отдать и сп...дь.

i_c_e 19 июля 2018 | 20:54

«Практически все доходные группы» итак «софинансируют здравоохранение и обучение» — то бишь оплачивают. Какого лешего они это будут делать через карман правительства? Кого-то не того «эксперты ВША» в своей курилке «опрашивают».

neyexo 19 июля 2018 | 20:55

Зачем занимать, когда можно отобрать?
Например, продавать облигации займа пенсионерам и учителям.
Нет - выдавать пенсию облигациями!

virgenu 19 июля 2018 | 21:00

Ошибка! Изгоните от денег налогоплательщика-государственного бюджета-Путина с его окружением, как положено по конституции, и тогда денег хватит на всё.

grey 19 июля 2018 | 21:03

А что еще можно ожидать от прикормленного вуза, возглавляемого мужем Набиуллиной? В стране где нет места науке и всему разумному, а выживает только те, кто у кормушки и обслуживает потребности власти?

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