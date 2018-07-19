Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины
Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины. По их мнению, выпуск специальных облигаций федерального займа может принести примерно полпроцента ВВП. Эксперты при этом ссылаются на результаты своих опросов населения, согласно которым практически все доходные группы продемонстрировали готовность софинансировать здравоохранение и обучение. Если в 2011-м году 2% своего дохода на эти цели был готов потратить каждый десятый опрошенный, то сейчас каждый второй.
Кроме того, предлагается смягчить бюджетное правило о закупке валюты Минфином на доходы при нефти дороже 40 долларов за баррель. Уровень предлагается повысить до 45-ти долларов, — сообщает РБК.
Комментарии24
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s_a_n_d_r_a 19 июля 2018 | 20:39
А у толстосумов "занять" не пробовали?..
danko1 19 июля 2018 | 20:46
s_a_n_d_r_a: Будут выдавать зарплаты и пенсии облигациями внутреннего займа?
Нищее население легче обобрать, когда толстосумам налоги снижают или вообще отменяют.
vikwlad 19 июля 2018 | 21:02
Я сомневаюсь, что много наивных найдется, которые стали бы покупать эти облигации.
vikwlad 19 июля 2018 | 21:07
vikwlad: В сталинские времена было такое кидалово - гособлигации, выплату по которым заморозили лет на 40.
bozk 19 июля 2018 | 20:41
Видимо, они имеют ввиду не "занять", а "отобрать".
vedma2017 19 июля 2018 | 20:46
bozk:
Обобрать - само собой, а потом еще и занять - у обобранных.
А с "толстосумов" планируют не брать налоги - вообще. Для них "оффшоры" внутри страны создаются.
hastings 19 июля 2018 | 20:57
bozk: ВШЭ - логово либералов желающих отнять и себе забрать.
sim202_ 19 июля 2018 | 20:41
А вот и приснопамятные облигации!
А что скажет Маня?
agriment 19 июля 2018 | 20:44
"Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения..."
- У населения денег нет,
а вот экспертам ВШЭ, с окладами за миллион в месяц, можно и скинуться на невозвратный госзайм..
yasnovilyashi 19 июля 2018 | 20:44
Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины.
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Они это сделают с огромной радостью и бесценный опыт сталинских государственных займов развития народного хозяйства в стране есть.
heklya 19 июля 2018 | 20:44
Правильно ! Бюджетникам зарплату облигациями ! Беспроигрышными ! От царя !
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 20:45
Помнится еще в СССР занимали.
И не отдали СЦУКИ!
vova36 19 июля 2018 | 20:47
зачем в долг, можно же еще налоги поднять
alex_hramov 19 июля 2018 | 20:48
Напечатают "фантики" и выдадут бюджетникам вместо зарплаты,- это уже было. Потом "облигациями" дети играли - просто лохотрон.
plank1957 19 июля 2018 | 20:49
Вот пусть ВШЭ и кредитует эту власть, а я ей и копейки не отдам добровольно.
ansata 19 июля 2018 | 20:49
У меня еще совковые валяются. Продать можно если только бонистам. На вес.
grazschdanin 19 июля 2018 | 20:51
Эксперты Высшей школы экономики...
Если я не ошибаюсь это не просто либеральное гнездо, это кузница либеральных кадров.
Похоже у хомяков сейчас наступит когнитивный диссонанс.
uhovostro 19 июля 2018 | 20:59
grazschdanin:/Если я не ошибаюсь/
Ошибаешься. Это твои запутинцы кремлёвские - все как один...
radionews 19 июля 2018 | 20:53
Вот, вижу, к моим рекомендациям про государственный беспроцентный займ государство прислушалось.
Молодцы. Теперь деньги рекой потекут, обязать всех приобретать облигации каждый месяц на 50% зарплаты, независимо серой или белой.
Товарищи правительство, у меня есть следующие предложения: увеличить продолжительность рабочего дня минимум на два часа, потом ещё на два. Россия - воюющая страна, надо еще отменить отпуска и выходные.
myflash2000 19 июля 2018 | 20:53
Ну тут, очевидно, неполный текст.
Полный: занять, не отдать и сп...дь.
i_c_e 19 июля 2018 | 20:54
«Практически все доходные группы» итак «софинансируют здравоохранение и обучение» — то бишь оплачивают. Какого лешего они это будут делать через карман правительства? Кого-то не того «эксперты ВША» в своей курилке «опрашивают».
neyexo 19 июля 2018 | 20:55
Зачем занимать, когда можно отобрать?
Например, продавать облигации займа пенсионерам и учителям.
Нет - выдавать пенсию облигациями!
virgenu 19 июля 2018 | 21:00
Ошибка! Изгоните от денег налогоплательщика-государственного бюджета-Путина с его окружением, как положено по конституции, и тогда денег хватит на всё.
grey 19 июля 2018 | 21:03
А что еще можно ожидать от прикормленного вуза, возглавляемого мужем Набиуллиной? В стране где нет места науке и всему разумному, а выживает только те, кто у кормушки и обслуживает потребности власти?