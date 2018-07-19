Эксперты ВШЭ предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины.

Эксперты Высшей школы экономики предложили правительству занять денег у населения для финансирования образования и медицины. По их мнению, выпуск специальных облигаций федерального займа может принести примерно полпроцента ВВП. Эксперты при этом ссылаются на результаты своих опросов населения, согласно которым практически все доходные группы продемонстрировали готовность софинансировать здравоохранение и обучение. Если в 2011-м году 2% своего дохода на эти цели был готов потратить каждый десятый опрошенный, то сейчас каждый второй.

Кроме того, предлагается смягчить бюджетное правило о закупке валюты Минфином на доходы при нефти дороже 40 долларов за баррель. Уровень предлагается повысить до 45-ти долларов, — сообщает РБК.