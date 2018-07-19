Воздушное пространство Бельгии открыто для полетов после сбоя

Ранее сообщалось, что служба авиационного контроля столкнулась с проблемой передачи данных, касающихся планов полетов. Через несколько часов компьютерный сбой устранили.

Между тем, как передает ТАСС, рейс из Москвы в Брюссель сел, несмотря на возникшие проблемы. Посадка произошла штатно. Других подробностей нет.