Президент Путин заявил, что странам Запада нужно серьезно подумать о последствиях вступления в НАТО Грузии и Украины

Попытки присоединить эти страны к альянсу он считает безответственными. Об этом Путин сказал, выступая на встрече с послами и постпредами России. «На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, мы будем реагировать соразмерно», — добавил президент.

О негативной реакции на вступление Грузии и Украины в НАТО Путин говорил и во время визита в Хельсинки. В ответ генсек НАТО заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать.