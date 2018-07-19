Президент Путин заявил, что странам Запада нужно серьезно подумать о последствиях вступления в НАТО Грузии и Украины
Попытки присоединить эти страны к альянсу он считает безответственными. Об этом Путин сказал, выступая на встрече с послами и постпредами России. «На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, мы будем реагировать соразмерно», — добавил президент.
О негативной реакции на вступление Грузии и Украины в НАТО Путин говорил и во время визита в Хельсинки. В ответ генсек НАТО заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать.
Комментарии32
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echo2011 19 июля 2018 | 20:14
И в чем тут угроза России?
danko1 19 июля 2018 | 20:21
echo2011: А он не считает безответственным оттяпать кусок Украины и затеять там вооруженный переворот на Донбассе и войну, когда по Будапештскому меморандуму он был обязан защищать целостность Украины?
И то, что соседние страны вступают в НАТО, защищаясь от агрессии Путина, не требует его согласия.
nebudbydlom 19 июля 2018 | 20:28
danko1: Никто не сделал больше для расширения НАТО, чем Путин!
Натовские функционеры должны ему ноги целовать, ведь без его агрессивной политики им просто ничем было бы заниматься, и сама необходимость в существовании блока была бы под большим вопросом.
tour 19 июля 2018 | 20:39
nebudbydlom:
Из-за агрессивной политики путина, мир боится России - а Кремль по своему скудоумию считает - уважает! Когда у тебя лексикон пахана, ужимки босяка и повадки киллера, надо быть готовым к тому, что все убийства "на районе" будут связывать с твоим именем. В итоге с Путиным, фактически никто не дружит, не уважает. Ему сопротивляются и презирают.....
Вот это и есть репутация. Крепкая как самогон и неубиваемая как народная тяга к нему.
Репутация же вообще, а в нашем случае — стопроцентно, она как скала: ни взорвать, ни вымести.
- Могут русские на ядерную кнопку нажать?
- Да хоть завтра!
- Почему вы так думаете?
- Так у них репутация!
Беда однако, на имеющейся репутации далеко от международного трибунала не уедешь.
glotov 19 июля 2018 | 20:40
echo2011: Если бв в НАТО принимали Панаму или Гондурас с Сальвадором -действительно, это бы не воспринималось как угроза России. Тут - совсем другое. И бессмысленно делать вид, что угрозы России тут нет. Когда лгут, угроза воспринимается еще сильнее.
bozk 19 июля 2018 | 20:15
Подумают. А потом. Украина, Грузия в НАТО.
olegleon 19 июля 2018 | 20:15
"В ответ генсек НАТО заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать. "
а в обратную сторону это работает? т.е. страны НАТО не вправе решать, что следует делать или не делать России
aallttoo 19 июля 2018 | 20:19
olegleon: Ну так страны НАТО и не советуют Расеюшке вступать или не вступать в НАТО. Пусть вступает куда хочет - хоть в говно, хоть в феодализм.
olegleon 19 июля 2018 | 20:23
aallttoo: опять врёшь, как накануне про рост цен в 300 раз? )))
seryj_wolk 19 июля 2018 | 20:33
olegleon: А что она может сделать? Только очередной развал
banyi2 19 июля 2018 | 20:18
Бред какой то. Если хохлов надо принимают, то варианта два я вижу : 1 признание Крыма, Абхазии, Ю.Осетии , ДНР и ЛНР. 2 вариант - объявление войны РФ ))) Вроде так?
compare 19 июля 2018 | 20:19
"соразмерный"-и что,куда вступать нашей стране,уже нашли?
nebudbydlom 19 июля 2018 | 20:32
compare: Либо в г-но, либо в Сев.Корею. Больше нигде Вове не рады.
Да и то, если подумать, толстому Ыну Вован, как собаке пятая нога - он и так вертит мировое сообщество во все стороны.
prade 19 июля 2018 | 20:19
Украина и Грузия уже сделали вывод: Путин никогда не осмелится напасть на страну - члена НАТО.
nikmart001 19 июля 2018 | 20:36
prade: Да не переживайте, тогда Путин об этом Турцию попросит, они это уже делали, сошло с рук и опять сойдет. Да и зачем ему нападать? Просто усилит вдоль границы системы типа С-400. И в Абхазии с Осетией их поставит.
aallttoo 19 июля 2018 | 20:21
Это типа полпроцента мировой экономики с надворными сортирами по-взрослому грозят остальному миру?
midnightblues 19 июля 2018 | 20:29
aallttoo: А что,кого то это мнение интересует??
Активнее надо работать в Европе по выявлению денежек и агентов
когда все будет блокировано-писка будет меньше
witus812 19 июля 2018 | 20:30
А что сделает Путин если Украина войдёт в НАТО? Да ничего не сделает! Украина независимое государство и вправе решать, как и с кем ей сотрудничать и в какие военные блоки вступать.
serg4422 19 июля 2018 | 20:40
witus812: усраина если и вступит в нато,то максимум тремя областями.
ugiazov 19 июля 2018 | 20:31
Путин думал что из-за территориальных нарушений Грузию и Украину не примут в НАТО. И можно чувствовать себя как петух в курятнике.
НАТО этот закон приняло, НАТО и изменит.
vla7815 19 июля 2018 | 20:31
Вова, поздно пить боржоми. Не надо было им гадости делать и считать их своими вассалами.
edward_1960 19 июля 2018 | 20:31
А при чем здесь Путин? Независимые страны - хотят в НАТО и вступят. Путина не спросят. Тем более, что имея под боком такого невменяемого и агрессивного соседа как путинская Россия это даже и необходимо пожалуй. Прибалтика вступила, восточная Европа вступила, а им нельзя? Почему спрашивается?
polikarpich 19 июля 2018 | 20:32
А ведь он охренел, Путин этот. Правильно всё ему ответил генсек НАТО, что это не его крысячье дело.
klink 19 июля 2018 | 20:32
Реакция Путина на расширение НАТО говорит о том, что он - советский медведь; для него Запад - враг.
serg4422 19 июля 2018 | 20:37
начнем с подпиндосников,а закончим пиндосами.
nikolaitschi 19 июля 2018 | 20:37
А почему бы Путину не подумать, что его действия приводят к тому, что вступление этих стран в НАТО они рассматривают единственной гарантией их существования. Странные какие-то!
ihor_syvoryj 19 июля 2018 | 20:38
Без плешивых разберёмся!
radionews 19 июля 2018 | 20:38
Какое его собачье дело?
Путин что, грузин? украинец?
Пусть ответит за расширение военных баз русни во все стороны. За Приднестровье, за "миротворцев России" в Грузии, которые во время русско-грущинскрй войны были наволчиками огня по жилым домам, женщинам и детям. Пусть ответит за два бандитских русских гнезда, устроенных русскими на Донбассе. Там русских танков больше, чем у всего нато. Что это, как не расширение России? Пусть ответит за рашистскую военную базу Крым, за северную Осетию, Абхазию, за Судан, Йемен и ЦАР. Почему русские расширяются на чужие территории?
Ну и постоянные угрозы русских превратить мир в радиоактивный пепел - пусть рашку превращают. Мы будем аплодировать путину. По ходу, он уже начал, в Челябинске. Пусть продолжает в том же духе, ветер западный, юго-западный. Давай, Вова, тебе же все равно кого убивать.
greeg1 19 июля 2018 | 20:41
Ну вот и первая ласточка после саммита. путин уже начинает наглеть. Западу срочно нужно прекратить между собой все склоки и скоординировать совместные действия.
i_c_e 19 июля 2018 | 20:41
Даже интересно — а что Путин сделает «соразмерное»? «Референдум» в Южной Осетии проведёт?
vblack 19 июля 2018 | 20:54
Угу. После вступления Украины в НАТО будет война с Украиной... И что изменится? Война и так идёт.
polikarpich 19 июля 2018 | 21:06
А я смотрю, Маленький Пу уже чуть ли не в панике. Доигрался хрен на скрипке.