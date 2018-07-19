Охлаждение отношений между Россией и Грецией продлится недолго и не приведет к дальнейшему разрыву. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов.

«Я думаю, что не предвидится никакого разрыва отношений. Тем более что это правительство не какое-то антироссийское», — заявил он.

По словам А.Баунова, последний виток ухудшения отношений связан с реакцией греческого правительства на слова представителей МИД РФ о том, что решение о высылке российских дипломатов было принято под давлением Вашингтона.

«Греки обиделись на такое публичное заявление и сказали, что они сами это решили, поскольку на такое принято обижаться», — сказал он.

При этом А.Баунов пояснил, что Россия, будучи крайне негативно настроенной к включению в НАТО новых членов, осталась недовольна ролью Греции в решении греко-македонского вопроса. В ходе переговоров в июне 2018 года премьер-министр Греции добился переименования Македонии в Северную Македонию, тем самым поставив точку в длительных противоречиях и открыв возможность для нее стать членом НАТО.

«Какие-то агенты российского влияния прямо или косвенно этому противодействовали, так как это было единственным препятствием на пути Македонии в НАТО, а в большой игре между нашими и западными спецслужбами дело чести — побороться за возможных союзников друг друга», — заявил А.Баунов.

Ранее сообщалось, что власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов, а также запретили въезд в страну двум россиянам.