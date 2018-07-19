Охлаждение отношений между Россией и Грецией не приведет к дальнейшему разрыву — эксперт
Охлаждение отношений между Россией и Грецией продлится недолго и не приведет к дальнейшему разрыву. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил эксперт Московского центра Карнеги Александр Баунов.
«Я думаю, что не предвидится никакого разрыва отношений. Тем более что это правительство не какое-то антироссийское», — заявил он.
По словам А.Баунова, последний виток ухудшения отношений связан с реакцией греческого правительства на слова представителей МИД РФ о том, что решение о высылке российских дипломатов было принято под давлением Вашингтона.
«Греки обиделись на такое публичное заявление и сказали, что они сами это решили, поскольку на такое принято обижаться», — сказал он.
При этом А.Баунов пояснил, что Россия, будучи крайне негативно настроенной к включению в НАТО новых членов, осталась недовольна ролью Греции в решении греко-македонского вопроса. В ходе переговоров в июне 2018 года премьер-министр Греции добился переименования Македонии в Северную Македонию, тем самым поставив точку в длительных противоречиях и открыв возможность для нее стать членом НАТО.
«Какие-то агенты российского влияния прямо или косвенно этому противодействовали, так как это было единственным препятствием на пути Македонии в НАТО, а в большой игре между нашими и западными спецслужбами дело чести — побороться за возможных союзников друг друга», — заявил А.Баунов.
Ранее сообщалось, что власти Греции выслали из страны двух российских дипломатов, а также запретили въезд в страну двум россиянам.
Комментарии6
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compare 19 июля 2018 | 20:17
"а спать,будут "валетом".....
wojskowy Марек Качоровски 19 июля 2018 | 20:20
Ну уж какими между собой были друзья, точнее братья русские и украинцы, русские и болгары, русские и китайцы. Так что испортить отношения с греками легко, как и со всеми остальными. Российские политики видимо малообразованные, если позволяют себе оскорбительные высказывания в отношении других стран.
nebudbydlom 19 июля 2018 | 20:23
Что там разрывать?! Греция - член Евросоюза с гигантскими долгами, с экономикой, по сути, принадлежащей немецким инвесторам. Как они скажут, так и будет.
И вряд-ли, Европа предложит грекам целоваться в засос с Немытой Машкой....
danko1 19 июля 2018 | 20:23
Сумел бандит-гопник всех друзей врагами сделать.
И при этом тупица еще хвастается своими достижениями на международной арене.
nikolaitschi 19 июля 2018 | 20:30
Сколько радости и злорадства было по поводу прихода Ципраса к власти. И уже враги! Какой талант в создании вражеского окружения!. Какой дурак мог рассчитывать, что маленькая страна со сложным соседством и составом населения променяет гарантии мира и целостности на солидарность с непонятной страной, торговля с которой составляет 1,5 процента!
seryj_wolk 19 июля 2018 | 20:39
Если греческое правительство до сих пор не было антирфским, то рфия его своими усилиями таковым сделает.