Американский журнал Fortune включил Павла Дурова в рейтинг самых влиятельных людей в бизнесе младше 40 лет

Журнал отметил достижение мессенджером Телеграм 200 миллионов активных пользователей, а также борьбу с блокировками в России и Иране. Первые места в рейтинге заняли глава Инстаграма Кевин Систром, основатель Фейсбука Марк Цукерберг и создатели сервиса такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер.