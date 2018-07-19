Американский журнал Fortune включил Павла Дурова в рейтинг самых влиятельных людей в бизнесе младше 40 лет
Журнал отметил достижение мессенджером Телеграм 200 миллионов активных пользователей, а также борьбу с блокировками в России и Иране. Первые места в рейтинге заняли глава Инстаграма Кевин Систром, основатель Фейсбука Марк Цукерберг и создатели сервиса такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер.
Комментарии4
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olegleon 19 июля 2018 | 20:19
молодцы ребята. молодые, а уже многого добились и достигли успеха
compare 19 июля 2018 | 20:21
сейчас,портянки "приведут" свой рейтинг ...жаль,что "виновник" не опустится до чтения их выс..ров)))
aallttoo 19 июля 2018 | 20:27
Толковые, талантливые и креативные - драпают из средневековой расеюшки сверкая пятками.
В Расеюшке остаются только бестолковые, бесталанные и ординарные.
Шариковы.
greeg1 19 июля 2018 | 20:43
Мои поздравления Павлу Дурову..