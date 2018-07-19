CК начал проверку информации о смерти пенсионерки в торговым центре Астрахани после досмотра, проведенного охранниками
Следственный комитет начал проверку информации о смерти пенсионерки в одном из торговых центров Астрахани после досмотра, проведенного охранниками. Как сообщает ведомство, пожилая женщина пыталась вынести из магазина нарезку колбасы. Охранники остановили женщину на кассе и попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. После того, как она достала из сумки колбасу, пенсионерке стало плохо и она скончалась через несколько минут. Об этом сообщает региональное отделение СК.
Комментарии17
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uhovostro 19 июля 2018 | 20:06
Из-за куска колбасы...
kir_pich_101 19 июля 2018 | 20:11
uhovostro: Холодильник начинает побеждать телевизор.
Сколько тысяч нужно еще?
danko1 19 июля 2018 | 20:28
kir_pich_101: Будь проклят Путин и его банда вместе с ротенбергами, Тимченко и прочими ворами -миллиардерами, которые грабят Россию и россиян и буквально уничтожают их, когда у пенсионеров даже на колбасу денег нет, а у них для собачек персональные самолеты.
olegleon 19 июля 2018 | 20:12
uhovostro: на тот свет ради колбасы?
только что теперь СК собирается выяснять? на какую сумму она вынесла и надо ли возбуждать дело?
vedma2017 19 июля 2018 | 20:35
olegleon:
Упаковку нарезки. Рублей на сто.
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 20:16
uhovostro: Отвечатьб должна не охърана.
Она делала то, что ей положено.
Отвечать должно государство, которое довело стариков до необходимости воровать.
Женщина умерла от стыда за то что ей пришлось воровать,
Что хочет расследовать СК?
Пусть расследует куда деваются триллионы вырученные за нефть и газ.
Пусть расследует кто установил Сечину зарплату в 5 миллионов в день,когда у пенсионеров после оплаты коммуналки и лекарств остается 5 тысяч на месяц.
vedma2017 19 июля 2018 | 20:37
fig_vvam__:
5 тысяч - хорошо, у меня меньше 2-х, если все за "коммуналку" платить аккуратно. И это - еще не считая "капремонта".
bozk 19 июля 2018 | 20:17
А впереди ещё пенсионная реформа.
jetsam 19 июля 2018 | 20:18
почему не дохнут те, кто ярды выносит?
natalia2108 19 июля 2018 | 20:23
jetsam: почему не дохнут те, кто ярды выносит?
Может начнут дохнуть, когда им предложат пройти "к стойке информации для проверки сумки"?
vedma2017 19 июля 2018 | 20:41
jetsam:
Им стыдно не бывает. Гэбэшная селекция.
aallttoo 19 июля 2018 | 20:25
охранники ТЦ не имеют права проводить досмотр кого бы то ни было. Сосвем охренели вертухаи
alexisgross072018 19 июля 2018 | 20:34
aallttoo: Проводить досмотр не имеют право, а вот предложить добровольно сдать выносимое очень даже ;)) Существует четко прописанная последовательность действий.
alexisgross072018 19 июля 2018 | 20:41
Бедная тетка скончалась от жгучего стыда - за себя, за государство, доведшее ее до состояния воровки и нищенки.
А охрана действовала согласно внутренней инструкции и судя по описанию очень корректно - не потрошили сумку, рук не заламывали.
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 20:41
Жалко бабушку.
Пенсия у нее, наверное, была слишком большая?
rampa 19 июля 2018 | 20:42
давно ли из-за пачки масла пенсионерка умерла. Теперь колбаса. Как славно живется российским пенсионерам (((
nezaputin2018 19 июля 2018 | 20:43
Ущербные, никому не нужные, никуда не поступившие отбросы, не прибитые ни к одной из бухт российского капитализма охранники супермаркетов - мальчики, которые только и могут, что проверять сумки своих матерей и бабушек.