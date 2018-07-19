CК начал проверку информации о смерти пенсионерки в торговым центре Астрахани после досмотра, проведенного охранниками

Следственный комитет начал проверку информации о смерти пенсионерки в одном из торговых центров Астрахани после досмотра, проведенного охранниками. Как сообщает ведомство, пожилая женщина пыталась вынести из магазина нарезку колбасы. Охранники остановили женщину на кассе и попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. После того, как она достала из сумки колбасу, пенсионерке стало плохо и она скончалась через несколько минут. Об этом сообщает региональное отделение СК.