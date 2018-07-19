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20:01, 19 июля 2018

Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня в колонии режиссера Олега Сенцова, который 67 дней продолжает голодовку

По словам Динзе, Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Однако подавленным он не кажется и сказал, что прекращать голодовку не будет. Динзе рассказал также, что в начале июля у Сенцова начало отказывать сердце. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии и согласился принимать питательную смесь – две ложки в день, минимально для того, чтобы не прекращалась работа сердца, — сообщил Динзе «Новой газете».
Олег Сенцов также передал адвокату письма для своей мамы и двоюродной сестры и правку режиссуры своей новой пьесы «Номера», премьера которой должна состояться на Украине осенью.

Комментарии

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trans 19 июля 2018 | 20:06

Мрази путинские.

ura_123 19 июля 2018 | 20:07

Странно,а по словам москальковой поправился на несколько килограмм...

varangian2011 19 июля 2018 | 20:16

ura_123: Похудел, кожа обвисла, вот и создался визуальный эффект, что он постарел. Откормится на украинских варениках - обратно помолодеет.

olegleon 19 июля 2018 | 20:10

ну отпустят его на Украину, так его там в тюрьму посадят. уже это с Савченко проходили. как и голодовку

banyi2 19 июля 2018 | 20:14

olegleon: Букмерским конторам пора ставки делать, сколько лет еще это существо проголодает))))

banyi2 19 июля 2018 | 20:24

olegleon: Как порядочному воину, ему пора уже подохнуть, а то подводит хохлов и нашу демшизу, всё на хохму перешло... Пора брат, пора.., весь мир ждёт, не подведи )))

olegleon 19 июля 2018 | 20:26

banyi2: погоди. он на рекорд идёт. сначала получит сертификат от книги рекордов, а потом дальше бороться будет

banyi2 19 июля 2018 | 20:30

olegleon: Не получит сертификат, там контроль строгий должен быть, хотя я сейчас уже ничему не удивлюсь )))

banyi2 19 июля 2018 | 20:30

olegleon: Не получит сертификат, там контроль строгий должен быть, хотя я сейчас уже ничему не удивлюсь )))

ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 20:11

Мразь хохлятская ,шлепнули бы при задержании ,теперь содержат на мои деньги !

sscull 19 июля 2018 | 20:11

67 дней голодомора...
И как хохлам удается ставить рекорды?)
Не нужно было теракт планировать, не устраивало тебе мнение крымчан, собрал бы вещички и уехал бы в неньку, " фильмы" снимать.

ku111ku 19 июля 2018 | 20:22

sscull: 2 ложки за маму...2 ложки за папу...2 ложки за Украину...вот и поголодали

banyi2 19 июля 2018 | 20:11

Через лет 15 еще сильнее постареет )

tks 19 июля 2018 | 20:19

Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.

rips4 19 июля 2018 | 20:32

Ну это ясно... Хуем со сцены махать, не то что иметь перспективу- присесть на восьмирик)))
Я общаюсь с людьми, которые рыжисера знают еще со времен когда оно пыталось на дон-тр мутить..
Алчный, целеустремленный, не порядочный петух... Так о нем говорят.

tks 19 июля 2018 | 20:38

Путорасы, какие же вы все ушлёпки!

m_doc 19 июля 2018 | 20:57

tks: Чё такой сердитый? Мож, это у Сенцова пик творчества? Лучшая роль в самой лучшей пьесе его жизни...

boldu1n 19 июля 2018 | 21:04

Шёл...365-ый день ХОЛОДОВКИ УКР.ХЕРОЯ.....

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