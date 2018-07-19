Адвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня в колонии режиссера Олега Сенцова, который 67 дней продолжает голодовку
По словам Динзе, Сенцов выглядит плохо, очень сдал и постарел. Держится только на силе воли. Однако подавленным он не кажется и сказал, что прекращать голодовку не будет. Динзе рассказал также, что в начале июля у Сенцова начало отказывать сердце. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления. Олег сумел договориться, чтобы его оставили в колонии и согласился принимать питательную смесь – две ложки в день, минимально для того, чтобы не прекращалась работа сердца, — сообщил Динзе «Новой газете».
Олег Сенцов также передал адвокату письма для своей мамы и двоюродной сестры и правку режиссуры своей новой пьесы «Номера», премьера которой должна состояться на Украине осенью.
Комментарии18
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trans 19 июля 2018 | 20:06
Мрази путинские.
ura_123 19 июля 2018 | 20:07
Странно,а по словам москальковой поправился на несколько килограмм...
varangian2011 19 июля 2018 | 20:16
ura_123: Похудел, кожа обвисла, вот и создался визуальный эффект, что он постарел. Откормится на украинских варениках - обратно помолодеет.
olegleon 19 июля 2018 | 20:10
ну отпустят его на Украину, так его там в тюрьму посадят. уже это с Савченко проходили. как и голодовку
banyi2 19 июля 2018 | 20:14
olegleon: Букмерским конторам пора ставки делать, сколько лет еще это существо проголодает))))
banyi2 19 июля 2018 | 20:24
olegleon: Как порядочному воину, ему пора уже подохнуть, а то подводит хохлов и нашу демшизу, всё на хохму перешло... Пора брат, пора.., весь мир ждёт, не подведи )))
olegleon 19 июля 2018 | 20:26
banyi2: погоди. он на рекорд идёт. сначала получит сертификат от книги рекордов, а потом дальше бороться будет
banyi2 19 июля 2018 | 20:30
olegleon: Не получит сертификат, там контроль строгий должен быть, хотя я сейчас уже ничему не удивлюсь )))
banyi2 19 июля 2018 | 20:30
olegleon: Не получит сертификат, там контроль строгий должен быть, хотя я сейчас уже ничему не удивлюсь )))
ukraina_biomusor 19 июля 2018 | 20:11
Мразь хохлятская ,шлепнули бы при задержании ,теперь содержат на мои деньги !
sscull 19 июля 2018 | 20:11
67 дней голодомора...
И как хохлам удается ставить рекорды?)
Не нужно было теракт планировать, не устраивало тебе мнение крымчан, собрал бы вещички и уехал бы в неньку, " фильмы" снимать.
ku111ku 19 июля 2018 | 20:22
sscull: 2 ложки за маму...2 ложки за папу...2 ложки за Украину...вот и поголодали
banyi2 19 июля 2018 | 20:11
Через лет 15 еще сильнее постареет )
tks 19 июля 2018 | 20:19
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
rips4 19 июля 2018 | 20:32
Ну это ясно... Хуем со сцены махать, не то что иметь перспективу- присесть на восьмирик)))
Я общаюсь с людьми, которые рыжисера знают еще со времен когда оно пыталось на дон-тр мутить..
Алчный, целеустремленный, не порядочный петух... Так о нем говорят.
tks 19 июля 2018 | 20:38
Путорасы, какие же вы все ушлёпки!
m_doc 19 июля 2018 | 20:57
tks: Чё такой сердитый? Мож, это у Сенцова пик творчества? Лучшая роль в самой лучшей пьесе его жизни...
boldu1n 19 июля 2018 | 21:04
Шёл...365-ый день ХОЛОДОВКИ УКР.ХЕРОЯ.....