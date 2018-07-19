Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», не признаёт свою вину
Об этом он заявил сегодня в суде. Виктор Тихонов перед заседанием заявил, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Он сделал все возможное, но избежать столкновения не сумел, — сообщает телеканал «Дождь». В результате этого ДТП, которое произошло 25-го декабря прошлого года, погибли 4 человека и 10 пострадали.
Перед сегодняшним заседанием трое потерпевших по делу подали иски о компенсации морального вреда на сумму более 40 миллионов рублей. Суд отказался их принять из-за нарушений в оформлении, но разъяснил, что после устранения нарушений иски могут быть поданы снова.
Комментарии4
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kir_pich_101 19 июля 2018 | 19:46
Жизнь в Раше - копейка.
И не важно, кто ее отнял.
Государство на страже.
По пять тысяч на человека.
fastttis 19 июля 2018 | 19:58
kir_pich_101: у вас там дороже? намного? что ни лидер рейтинга, то дрищ конченный..)))
boooben 19 июля 2018 | 20:17
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19:31 Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», не признаёт свою вину
19:32 Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», не признаёт свою вину
Вы тогда так и пишите - ВСЁ ЕЩЕ не признает свою вину.
abidas 19 июля 2018 | 19:59
Если бы автобус был импортный,
лучше американский,
можно было бы говорить о технической неисправности