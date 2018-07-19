Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», не признаёт свою вину

Об этом он заявил сегодня в суде. Виктор Тихонов перед заседанием заявил, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Он сделал все возможное, но избежать столкновения не сумел, — сообщает телеканал «Дождь». В результате этого ДТП, которое произошло 25-го декабря прошлого года, погибли 4 человека и 10 пострадали.

Перед сегодняшним заседанием трое потерпевших по делу подали иски о компенсации морального вреда на сумму более 40 миллионов рублей. Суд отказался их принять из-за нарушений в оформлении, но разъяснил, что после устранения нарушений иски могут быть поданы снова.