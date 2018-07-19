Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», не признаёт свою вину
Об этом он заявил сегодня в суде. Виктор Тихонов перед заседанием заявил, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Он сделал все возможное, но избежать столкновения не сумел, — сообщает телеканал «Дождь». В результате этого ДТП, которое произошло 25-го декабря прошлого года, погибли 4 человека и 10 пострадали.
Перед сегодняшним заседанием трое потерпевших по делу подали иски о компенсации морального вреда на сумму более 40 миллионов рублей. Суд отказался их принять из-за нарушений в оформлении, но разъяснил, что после устранения нарушений иски могут быть поданы снова.
Комментарии7
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lenin3 19 июля 2018 | 19:39
И правильно делает,что не признаёт.Если были неисправны тормоза,как говорит водитель,то очень много уважаемых людей надо будет побеспокоить и наказать,начиная с мастера и кончая директором(или как его там щас)автопарка,а то и выше.А тут,по версии следствия,виноват один терпила,его и засудят.
Это как с тем замком,найденным невредимым в груде металла,после трагедии в метро,когда виноватыми следствие сделало работяг...
malanoff 19 июля 2018 | 19:50
lenin3: И" правильно делает" написали вы первый... Это сразу приходит на ум
lenin3 19 июля 2018 | 19:39
И правильно делает,что не признаёт.Если были неисправны тормоза,как говорит водитель,то очень много уважаемых людей надо будет побеспокоить и наказать,начиная с мастера и кончая директором(или как его там щас)автопарка,а то и выше.А тут,по версии следствия,виноват один терпила,его и засудят.
Это как с тем замком,найденным невредимым в груде металла,после трагедии в метро,когда виноватыми следствие сделало работяг...
vlad_sabbath 19 июля 2018 | 20:02
lenin3: Тормоза там НИ ПРИ ЧЕМ. Запись с камеры видели? Автобус стоял на остановке, потом водитель резко вывернул руль вправо, рванул с места и влетел в переход. На мой взгляд очевидно, что это было сделано СПЕЦИАЛЬНО.
А после этого по всей Москве появились "бетонные гробы".....
skanon 19 июля 2018 | 19:40
Кто же виноват? (И что делать?)
malanoff 19 июля 2018 | 19:48
Ну и правильно делает , Собянин ведь тоже по многим аспектам жизни города Москвы не признает своей вины.
evgeny_biolog 19 июля 2018 | 19:54
А Виктор Тихонов технически исправен?