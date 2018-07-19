Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину
Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в участии в заговоре в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что у Бутиной были связи с ФСБ и российской разведкой. Других подробностей пока нет, — сообщает РИА Новости.
Между тем, родители Бутиной пока не смогли связаться с дочерью. Они также не обращались в посольство России и к адвокату. Всю информацию получают из прессы. Об этом ТАСС сообщил отец россиянки Валерий Бутин.
Комментарии46
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lenin3 19 июля 2018 | 19:42
Ух ты,как быстро ломанулись служивые к девке,даже к Буту так не спешили.Видимо,будут уговаривать хранить страшную тайну,а взамен обещали пристроить на РЕН-ТВ...))
timwlad79 19 июля 2018 | 19:54
lenin3: lenin3: Ух ты,как быстро ломанулись служивые к девке,даже к Буту так не спешили.Видимо,будут уговаривать хранить страшную тайну,а взамен обещали пристроить на РЕН-ТВ...))
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И к господину Буту так ломились,но команда троцкистов во власти США стремились раздувать реваншизм.
Никто не повёлся.
balamuto 19 июля 2018 | 20:01
Буйло)))
uhovostro 19 июля 2018 | 20:10
timwlad79: Там не только троцкисты у власти - там ещё и ревизионисты. оппортунисты и штрейкбрехеры окопались, во как! И раздувают эти гады не только реваншизм, но и сионизм, и колониализм и даже неонацизм вместе взятые, во как...
spitac 19 июля 2018 | 20:20
timwlad79: "но команда троцкистов во власти США "
Это сильно! Но, может, они все-таки жидобандеровцы?
eternity88 19 июля 2018 | 20:29
spitac:
Ну вот опять все та же канитель
Все покоряем мы Омерику, Гейропу...
Ей приказали вербовать через постель
А получилось как обычно - через ...опу...
kir_pich_101 19 июля 2018 | 19:43
А вошьдь наш чего молчит?
Или он в курсе?
Так может он и послал?
zolingen 19 июля 2018 | 20:01
kir_pich_101: она утонула)
tks 19 июля 2018 | 19:47
Эту посетили, а Настю Рыбку не посетили. Интересная "избирательность" мидаков со Смоленки в отношении собственных же граждан.
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 19:50
tks: Точно, избирательность.
А ведь занимались обе практически тем же самым - проституцией.
Только Рыбка работала на себя и на Лесли, а Бутина на ГРУ и ФСБ.
korikov 19 июля 2018 | 20:16
fig_vvam__:
Проституцией занимаются те, кто за деньги подписывает требования к президенту России освободить Савченко, а через несколько лет, когда та попадает в украинскую тюрьму, забывает о нет.
Проституцией занимаются те, кто так же за деньги подписывает петицию с требованием освободить Павленского, который поджёг дверь на Лубянке, а потом вдруг забывает, когда точно за такое же деяние этого Павленского сажают на десять лет во франции.
Проституцией занимаются те, кто в упор не замечает политического заключённого журналиста Вышинского на Украине и со слюной у рта отстаивает права Сенцова, который осуждён за поджоги и приготовления к теракту.
А вы как стадо троллей, подпеваете, будто ваши комментарии что-то значат и будто их кроме вас и посетителей Эхо кто-то читает. Местную публику и так считают все дебилами. В том числе, в какой-то степени из-за вас у Эхо Москвы сложилась скверная репутация либеральной желтушечной пропаганды.
Теперь непосредственно по теме: посадить в тюрьму человека за то, что он с кем-то ОБЩАЛСЯ - это самый настоящий ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ год.
В США пытают людей, сажают за комментарии и репосты, сажают за попытку наладить отношения с каким-нибудь политиком, сажают за вероятные намерения, расстреливают за то, что полицейскому показалась или почувствовалась опасность и так далее. Это полицейское государство.
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 20:20
korikov: Педя, установлено, что Бутина предлагала сексуальные услуги в США за устройство на работу и знакомство с нужными людьми.
Не нервничай так, педя, ты только подтверждаешь мою правоту.
korikov 19 июля 2018 | 20:25
fig_vvam__:
А в чем здесь состав преступления?
В США уже сажают за сексуальность? Так это уже не 37-ой, это уже какое-то ближневосточное средневековье.
hunterhead 19 июля 2018 | 21:06
korikov: "В США уже сажают за сексуальность?"
Это Бутина сексуальная? :-D
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 21:07
korikov: педя, в США сажают за нарушение законов.
В данном случае за работу на российское государство без регистрации как иностранный агент.
Попутно выяснилось, что она еще и проституцией занималась.
По служебной необходимости.
oxlomon 19 июля 2018 | 19:54
tks:
Re: в отношении собственных же граждан.
Молодой человек! Учите матчасть, как грится: Анастасия “Рыбка” является гражданкой Белоруси. С какого перепугу российские дипломаты должны за неё впрягаться?
tks 19 июля 2018 | 20:09
oxlomon: Ах, ну да: это ее сутенер - резидент Сколково и гражданин РФ.
tks 19 июля 2018 | 20:13
oxlomon: Почему же тогда Дерыбаська засудил Рыбку в российском суде, а не белорусском?
parasuk_ 19 июля 2018 | 20:34
tks: fig_vvam__: По своему месту жительства. Великий падва навального по той же причине в московском суде драл, а гуревич дурачка фейгина
tks 19 июля 2018 | 20:46
parasuk_: Диыыамационный иск - подается по месту регистрации СМИ (учредителя СМИ если оно не юрлицо) или по месту жительства автора материала.
Ну и как же тогда Дерыбаська отсудился, вопрос?
tks 19 июля 2018 | 20:48
t9: Диффамационный иск.
korikov 19 июля 2018 | 20:37
tks:
1. Потому что Дерипаска гражданин России, а не Белоруссии
2. Консульство занималось ситуацией с этой дамой.
3. Настя Рыбка - обыкновенная проститутка, а Мария Бутина политическая заключённая.
4. Настя Рыбка, как и Pussy Riot, и ряд других фриков - представители субсообществ, которых либеральная пропаганда пыталась вывести в степень героев. Вы же должны гордиться ботоксными губами Насти Рыбки и отстаивать её права так же как отстаиваете права Сенцова, которого обвинили в поджогах и приготовлении к теракту.
tom_tom 19 июля 2018 | 19:59
Не понимаю, как можно не хотеть работать в 55 лет, — пишет нам никогда не сидевший за рулём комбайна Володя Познер...
kir_pich_101 19 июля 2018 | 20:06
tom_tom: Глядя на его домик, построенный в Москве на Малой Дмитровке, он любит власть, она любит его. Так и живем...
На пенсию он и не рассчитывает.
Как и наши пенсионеры.
Только что-то мне подсказывает, что наши пенсы будут жить хуже.
sergey1971 19 июля 2018 | 20:54
tks: так Настя Рыбка гражданка Белоруссии. Ее в тюрьме посещал белорусский консул.
zolingen 19 июля 2018 | 19:47
Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину
Плясали калинку под клип захаровой?
i_c_e 19 июля 2018 | 20:00
zolingen: Хором спели любимую песню Президента из 17 мгновений весны.
Ничего, обменяют на кого героиню, и вознаградят на Родине.
zolingen 19 июля 2018 | 20:04
i_c_e: кошку вид сзади не рисовали?
ugiazov 19 июля 2018 | 20:37
i_c_e: Будет ещё одна Анна Чапмен.
oxlomon 19 июля 2018 | 19:48
“Американские спецслужбы утверждают, что у Бутиной были связи с ФСБ и российской разведкой.” ©
Какое-то странное обвинение. Всему миру известно, что у любого россиянина имеются связи с ФСБ и разведкой. И чё теперь — всех россиянцев хватать и сажать, штоле?!!
А, может, всё дело в её фамилии? Типа, изменила одну букву и думает, что скрыла свою тесную связь с Пу?
serge_ivanoff 19 июля 2018 | 19:48
И что? У гражданки Рф связи с ФСБ, в чём преступление?
timwlad79 19 июля 2018 | 19:51
Российские дипломаты посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в участии в заговоре в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что у Бутиной были связи с ФСБ и российской разведкой. Других подробностей пока нет, — сообщает РИА Новости.
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В США левые радикалы пытаются раскачать маккартизм или троцкизм,что добром не кончится и один хрен вылезет во внешнию агрессию с большими пагубными последствиями как обычно после революций и перестроек.,но капитал выталкивает США на развязывание внешней войны типа войны во Вьетнаме и затем проиграть и с последующей сменой политической элиты используя синдром виновных в проигрыше и преступлениях.И Украина это тот самый удар который будет нанесен командой господина Трампа по тем кто развязал бардак на Украине.
Так что господа,не ведитесь на провокации троцкистов и не отвечайте реваншизмом,но адекватно не пропуская ударов и нанося ответные.И господин Трамп используя провал команды троцкистов на Украине свалит их обвинив их во всех бедах США.
alexisgross072018 19 июля 2018 | 20:13
timwlad79: Какой неожиданный поворот мыслей !!! К вас в сельпо новый сорт Бояры подвезли - с увеличенной дозой дихлофоса ?
Уболбыш !!! Добавь ложку клея Момент - к троцкистам подвалят маоисты ;))
uhovostro 19 июля 2018 | 20:16
timwlad79: А на русским языку ты вообще когда нибудь писать пробовал когда не можешь этого хотеть или не умеешь так выразить все свою мыслю правильно и в смысле логично чтобы многое всем понятно стало сразу безо всяких там?..
grazschdanin 19 июля 2018 | 19:55
«Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: Марии Бутиной предъявлено обвинение по двум пунктам: деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно. и сговор против США, за что ей грозит до 10 и пяти лет соответственно.» (Эхо Москвы)
То есть за « деятельность в качестве иностранного агента без регистрации» ей грозит до 10 лет!? Это такую демократию мечтают построить хомяки? Тогда что же они визжат из-за штрафов, применяемых к иностранным агентам в нашей стране, коли в самой Америке за это десяточку легко получить?
alexisgross072018 19 июля 2018 | 20:11
grazschdanin: Для тупых путинозавров - если ты занимаешься в СШАлобизмом то извольвыполнять ряд простых и не обременительных действий ;)) Простых и необременительных !!!;)) И ходи куда хочешь, организуй встречи и прочую фигню. Это прортянка главное и принципиальное отличие.
А главное - не храни списки агентов в своих контактах, особенно если нарушаешь финансовые правила страны прибывания ;))
grazschdanin 19 июля 2018 | 20:15
alexisgross072018: Забавно наблюдать, как смешно Вы отмазываете пиндосов.
alexisgross072018 19 июля 2018 | 20:58
grazschdanin: Самое смешное - в этом деле отмазывать придется мудаков из расеюшки. Есть элементарные правила ведения легальной, для тебя ЛЕГАЛЬНОЙ;)) разведовательной и агентурной деятельности в на территории условного противника. и одно из первых и главных - не нарушать финансовой дисциплины !!!
Ну присядет девка лет на 15 - другие умнее будут.Это дарвинизм в чистом виде - больные и слабые должны сдохнуть ради сохранения вида ;))
dmitry35 19 июля 2018 | 19:55
Если это так, то ищите "крота", который, похоже, сдал Марию.
chubuk 19 июля 2018 | 20:03
Пусть поговорят, главное чтобы парфюм не передали...
piter_ug 19 июля 2018 | 20:15
Она голодает как Сенцов или жрет за обе щеки?
dmitry35 19 июля 2018 | 20:23
piter_ug: Хватит носится с вашим Сенцовым как с писаной торбой. То же мне, узник совести.
ugiazov 19 июля 2018 | 20:40
piter_ug: Это в российских тюрьмах такая кормёжка, что хочется отказаться.
bratmitka 19 июля 2018 | 20:47
Во как) Либералы уже забыли свою соратницу. Алексей Алексеевич вам напомнит.
curious69_ 19 июля 2018 | 20:51
Вот , что интересно.... Когда доблестные чекисты засылают в стан врага очередную постельную разведчицу, то кто из чекистов снимает с неё "пробу" на профпригодность??? Надо бы задать этот вопрос ветерану Анне Чапман...
trender 19 июля 2018 | 21:08
Сначала Бут, потом Бутина ... снаряды ложатся всё ближе!