Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа скоро выдадут Великобритании
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, скоро выдадут Великобритании. Такую информацию со ссылкой на источники опубликовала в своём телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Позже она подтвердила это в интервью «Эху» Москвы.
Обвиненный в Швеции в изнасиловании Джулиан Ассанж уже несколько лет укрывается в Лондоне в посольстве Эквадора.
Комментарии20
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fig_vvam__ 19 июля 2018 | 19:13
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа скоро выдадут Великобритании
И это хорошо. Пусть посидит в английской тюрьме.
Все лучше, чем в двухкомнатной квартире без душа и туалета.
osj99 19 июля 2018 | 19:26
fig_vvam__: сможет наконец, как мэнинг, за британский счёт пол поменять. Экий хорёк, блин...
splin2 19 июля 2018 | 19:50
osj99: Куда теперь хакеры ГРУ буду сливать хакнутую информацию?
nelibermot19 19 июля 2018 | 19:57
"Пусть посидит в английской тюрьме"
А за что ему сидеть, удот? Какое преступление совершил Ассанж? Ну-ка отвечай, крысёныш!
ltvjrhfn1 19 июля 2018 | 20:05
nelibermot19:
он не согласен с линией партии, нет более страшного преступления для эхонутого хомячка.
contsignal 19 июля 2018 | 20:06
nelibermot19:
Это от ревности. Не могут "нормальные" пацаны перенести образ героя. Они и есть тот самый презерватив, которым Джулиан побрезговал.
tks 19 июля 2018 | 19:21
Cимоняниха сама этот вброс придумала, чтобы отвлечь телепузиков от очевидной мерзости, или надоумил кто?
jetsam 19 июля 2018 | 20:22
tks: конечно - или кто.
причем, или кто - у нас всего двое пурганист письков
и исполнитель экзотических танцев "дебилы, мля"...
* еще есть конфиденциальный из швейцарской лаборатории,
но тот по сортирам спец.
fresh_breeze 19 июля 2018 | 19:34
Как говорил полковник Исаев: "Нет связки".
С 2012 года Ассанж находится в эквадорском посольстве и никто даже не намекал на его выдачу.
И вдруг Симоньян выбросила в Сеть сенсацию: "Ассанжа скоро выдадут!".
А что случилось-то? Харчи закончились у эквадорских дипломатов или Лондон подкупил их посла? И кто такая эта Симоньян, чтобы быть посвящённой в такие вопросы, если допустить, что всё это правда? Каким боком она имеет отношение к Эквадору, коль скоро только он может принимать подобные решения?
piterjanis 19 июля 2018 | 19:39
fresh_breeze: а может это Эхо очередной фейк вбросила.
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 19:47
fresh_breeze: Педя, в Эквадоре прошли выборы. Победил Ленин, а он пидоров не любит.
ericsan 19 июля 2018 | 19:51
fig_vvam__: Слышь, пидорг, шёл бы ты отсель, где таким заднеприводным как ты, место...
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 20:08
ericsan: тварь, ты из какого дерьма выполз, червь навозный?* Каких мразей нанимает Пригожин и всмен за отсос. Совсем его обрез уже сияет вамии вылизанный.
Он в своем кругу хвастает вашими умениями.
Продолжай состаь обрез Пригожэина, пидораша. А я тебя сбрасываю в дерьмоприемник. Прощай , гаденыш мерзкий, прощай,
blinorozhiy_chmo 19 июля 2018 | 20:25
fig_vvam__: Ты это сейчас как заднеприводной диванный боец прохрюкал? ;-D ))))))))))))))))
Давай ещё штонибудь! ))))
koshkaedu 19 июля 2018 | 19:42
Я за смертную казнь за изнасилование.
starokozlovicky2gus 19 июля 2018 | 19:47
Ну раз Симоньян сказала - значит, выдадут. Разве могла она соврать?
splin2 19 июля 2018 | 19:52
starokozlovicky2gus: Ассанжа выдадут Симоньян.))
zolingen 19 июля 2018 | 19:53
Лет 5, как на свободе по недоразумению
andrang2 19 июля 2018 | 19:59
А он кого изнасиловал? Не Симонян?
vladimirgornitsky 19 июля 2018 | 20:19
Дурак этот Ассанж. В Швеции давно бы уже отсидел - причем условия были бы получше, чем в эквадорском посольстве.