Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа скоро выдадут Великобритании

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, скоро выдадут Великобритании. Такую информацию со ссылкой на источники опубликовала в своём телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Позже она подтвердила это в интервью «Эху» Москвы.

Обвиненный в Швеции в изнасиловании Джулиан Ассанж уже несколько лет укрывается в Лондоне в посольстве Эквадора.