Российский хоккеист Александр Овечкин добавил еще одну индивидуальную награду в свой реестр
Его наградил американский спортивный телеканал.
Овечкина в Америке ценят и считают своим. Он 13 играет за одну и ту же команду Вашингтон Кэпиталз, лидером и символом которой стал довольно давно, что лишний раз говорит о его ценности. В этом сезоне Овечкин наконец реализовал свою мечту – стал обладателем Кубка Стэнли. У него всегда было много личных наград за бомбардирские рекорды и лидерские качества, но главный клубный трофей мира Саша не мог завоевать очень долго. Несмотря на то, что многие считали его, как говорят «едущим с ярмарки», в этом сезоне он заиграл даже сильнее прежнего, в том числе в Кубке Стэнли, забросив много определяющих и победных шайб. Овечкин стал лучшим бомбардиром плей-офф и был признан самым ценным хоккеистом этого розыгрыша. Именно майку Овечкина президент Трамп подарил главе России Владимиру Путину на саммите в Хельсинки. Телеканал ESPN назвал Александра спортсменом года. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе. Овечкин смог опередить представителей более почитаемых в США видов спорта – баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Хосе Алтуве и представителя американского футбола Тома Брейди.
Во время чемпионата мира Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву и представил его в фан-зоне на Воробьевых горах.
Комментарии6
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antiput2000 19 июля 2018 | 19:20
Овечкин давно не российский хоккеист. И никогда не вернётся в Россию на постоянное место жительства. Ну если только за очень большие деньги. ВТ
vilingrad 19 июля 2018 | 19:24
Путин тим- заочный состав. Карьеру надо провести таМ, чтоб не было мучительно больно за пустые годы, проведенные в России.
xrmosom 19 июля 2018 | 19:29
Молотчага.
tanber 19 июля 2018 | 19:33
Что за ерунда?! Вовсе он не российский а американский
zolingen 19 июля 2018 | 19:50
Что бы не делать , лишь бы не на родине. Путин тим форева
sproter 19 июля 2018 | 20:20
Заметьте, американцы плевали на его путинтимство. Им насрать в тот тим, они просто выбирали лучшего спортсмена.