Российский хоккеист Александр Овечкин добавил еще одну индивидуальную награду в свой реестр

Его наградил американский спортивный телеканал.

Овечкина в Америке ценят и считают своим. Он 13 играет за одну и ту же команду Вашингтон Кэпиталз, лидером и символом которой стал довольно давно, что лишний раз говорит о его ценности. В этом сезоне Овечкин наконец реализовал свою мечту – стал обладателем Кубка Стэнли. У него всегда было много личных наград за бомбардирские рекорды и лидерские качества, но главный клубный трофей мира Саша не мог завоевать очень долго. Несмотря на то, что многие считали его, как говорят «едущим с ярмарки», в этом сезоне он заиграл даже сильнее прежнего, в том числе в Кубке Стэнли, забросив много определяющих и победных шайб. Овечкин стал лучшим бомбардиром плей-офф и был признан самым ценным хоккеистом этого розыгрыша. Именно майку Овечкина президент Трамп подарил главе России Владимиру Путину на саммите в Хельсинки. Телеканал ESPN назвал Александра спортсменом года. Церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе. Овечкин смог опередить представителей более почитаемых в США видов спорта – баскетболиста Джеймса Хардена, бейсболиста Хосе Алтуве и представителя американского футбола Тома Брейди.

Во время чемпионата мира Александр Овечкин привез Кубок Стэнли в Москву и представил его в фан-зоне на Воробьевых горах.