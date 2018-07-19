Варчук приговорен к 6-ти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере
Бывший зам.командующего внутренними войсками МВД Вячеслав Варчук приговорен к 6-ти годам колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Он также должен будет выплатить штраф 20 миллионов рублей. Такое решение вынес Московский гарнизонный военный суд. Суд лишил Варчука звания генерал-лейтенанта и запретил занимать госдолжности сроком на 3 года. На его имущество – дорогостоящие автомобили, земельные участки и квартиры наложен арест. Защита заявила, что будет обжаловать приговор.
По данным следствия, Варчук через своего заместителя получил 10 миллионов рублей от сотрудника управления связи и автоматизированного управления войсками Главного штаба внутренних войск. Эти деньги были выплачены за положительное решение вопроса о выделении управлению дополнительного финансирования.
Комментарии3
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fig_vvam__ 19 июля 2018 | 19:11
Это можно охренеть, сотрудник платит начальнику за выделение финансирования.
Но это предполагает, что сотрудник это финансирование в свой карман положит. Или как?
За что он платил и откуда деньги на взятку взял?
всем подразделением собирали?
Полное и окончательное разложение.
ugiazov 19 июля 2018 | 19:14
Судья: "Вы признаёте что брали взятку?"
"Ваша честь, уточните которую вы имеете в виду"
zemljanka 19 июля 2018 | 19:15
Разглашение.
Разложения.