В Москве арестован главный аудитор госконтрактов Минобороны Максим Куксин

Его подозревают в получении взятки в 11 млн рублей.

Максима Куксина арестовали до 17 сентября, сообщили в пресс-службе Савеловского суда. Источник «Интерфакса» рассказал, что глава департамента аудитов госконтрактов Минобороны пытался продвинуть своего сослуживца по должности. За это Куксин просил 15 млн рублей, взамен обещая свое покровительство, добавил собеседник агентства. На руки, по его словам, главный аудитор контрактов Минобороны получил 11 млн. Своей вины Куксин не признал и отказался от дачи показаний, подчеркнул источник. Руководителей департамента Минобороны, как рассказал «Ведомостям» бывший чиновник министерства, обычно привлекают к ответственности за получение взяток при согласовании контрактов на поставку вооружений. Так, например, экс-директор этого департамента Дмитрий Недобор три года назад был осужден на 10 лет за вымогательство взятки у поставшика систем военной связи, отмечает газета. А в июне уже этого года начальника одного из отделов Юрия Ефимова признали виновным в незаконном получении средств при согласовании цены оборудования для биологической разведки.

Официально Минобороны пока никак не комментирует задержание Максима Куксина.