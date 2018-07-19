Воздушное пространство над Бельгией закрыто из-за компьютерного сбоя -авиадиспетчеры

Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за компьютерного сбоя. Соответствующее сообщение размещено в четверг в «Твиттере» авиадиспетчеров компании «Бельгоконтроль».

«Возникла проблема с загрузкой полетными данными. Мы работаем над решением

проблемы», — говорится в сообщении.