Воздушное пространство над Бельгией закрыто из-за компьютерного сбоя -авиадиспетчеры
Воздушное пространство Бельгии закрыто из-за компьютерного сбоя. Соответствующее сообщение размещено в четверг в «Твиттере» авиадиспетчеров компании «Бельгоконтроль».
«Возникла проблема с загрузкой полетными данными. Мы работаем над решением
проблемы», — говорится в сообщении.
Комментарии2
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bozk 19 июля 2018 | 18:41
этонемы
book_publisher 19 июля 2018 | 18:41
Эторусскиехакерывиноваты!