Крупный чиновник Минобороны Максим Куксин арестован по делу о взятке в 11 миллионов рублей

Куксин возглавляет департамент аудита государственных контрактов оборонного ведомства. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8-ми до 15-ти лет лишения свободы. Директором департамента Куксин был назначен год назад.

До этого он занимал руководящие должности в коммерческих структурах, а также возглавлял управление военно-экономического анализа госпрограммы вооружений и оборонного заказа.