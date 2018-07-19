Крупный чиновник Минобороны Максим Куксин арестован по делу о взятке в 11 миллионов рублей
Куксин возглавляет департамент аудита государственных контрактов оборонного ведомства. Если его вина будет доказана, ему грозит от 8-ми до 15-ти лет лишения свободы. Директором департамента Куксин был назначен год назад.
До этого он занимал руководящие должности в коммерческих структурах, а также возглавлял управление военно-экономического анализа госпрограммы вооружений и оборонного заказа.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nampuom_nugopaxu 19 июля 2018 | 18:37
Жду новость: "арестован Путин за воровство России".
danko1 19 июля 2018 | 18:50
nampuom_nugopaxu: А пока его повар, вор Пригожин получает контракты на снабжение продовольствием армии.
В каком еще государстве, кроме мафиозного, могут преступнику с реальными уголовными сроками доверить снабжение армии?
И как такая преступная армия будет Родину защищать, если она её грабит?
ura_123 19 июля 2018 | 18:42
Как подметил кто то наблюдательный-"Есть такая профессия,Родину расхищать!".
morganafata 19 июля 2018 | 18:57
Закупки минобороны засекретили, если там все чисто зачем скрывать? А этот наверно не поделился.
advokat52 advokat 19 июля 2018 | 18:59
11 мил. рублей? по сравнению с Васильевой он должен орден по приговору получить