Источники главреда RT Симоньян сообщили о скорой выдаче Ассанжа Великобритании
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, возможно, скоро выдадут Великобритании. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на свои источники.
«У меня есть информация от источников. А источники имеют тенденцию ошибаться. Я всегда к этому отношусь очень осторожно. И поскольку я с огромным уважением и сочувствием отношусь к Ассанжу, я была бы счастлива, если бы сейчас они ошибались. Но факт остается фактом. Мои источники говорят, что в ближайшие недели, может быть, даже дни Ассанжа выдадут», — сказала она.
Комментарии9
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j_hasan 19 июля 2018 | 18:36
Ура, наконец-то этого штатного сотрудника RT прижмут, надеюсь, по-полной...
ansata 19 июля 2018 | 18:37
Думаю много вопросов к нему накопилось у бритов. И не только у них.
yralez 19 июля 2018 | 18:39
Одна баба сказала........наверно, она бабло перевела Эквадору.
marattto 19 июля 2018 | 18:43
Верить этой ведьме-себя не уважать.
neyexo 19 июля 2018 | 18:44
Британские власти имели возможность забрать Ассанжа в любое время без нарушения Венской конвенции.
В 1987 г. у них принят закон по другому поводу, позволяющий входить в посольства, если они занимаются не своим делом. Никто из подписантов Венских конвенций не возражал (СССР тогда не был их стороной)
znajka 19 июля 2018 | 18:50
Это хорошая новость, вероятно мы узнаем много нового про американские выборы, если только эту выдачу не опередит Новичок.
eyjafjallajoekull 19 июля 2018 | 19:02
Так как в России постоянно изобретаются все новые политологические приемы (например, там вдруг вспомнили об убийстве Кеннеди в 1963 году, чтобы отразить вопрос об убийстве Немцова в 2015. Кстати, чтобы "урыть" англичан, чего-то там возникающих по поводу Литвиненко и Скрипалей, может напомнить им о Генрихе VIII-типа, сами за собой посмотрите? Опять же король Лир, Гамлет и Отелло-впрочем, последние два были иностранцами, а первого еще и перепутают с Эрдоганом). Так вот берется лист бумаги и горизонтально делится на две части-Запад и Россия. Запад: пишутся имена Сноудена и Ассанджа, а Россия-пишутся теоретические имена. А теперь вопрос: если бы то же самое сделали сотрудники российской разведки и какой-то тип, который бы сливал секретную информацию, полученную хакерами из российских МИДа и МО. Отношение к ним в России, той же Симонян, да и вообще, как долго они бы прожили на Западе? Вообще-то, классная тема для голливудских шпионских боевиков.
sbk 19 июля 2018 | 19:08
Авторитетный заявитель.
compare 19 июля 2018 | 19:15
а как иначе? он должен наконец понять,какая "цена"его "увлечения"...пора бы и по счетам платить,хватит в "норке" сидеть. у него будет возможность произнести "пламенную речь борца",и слушатели-гарантированы..))