Источники главреда RT Симоньян сообщили о скорой выдаче Ассанжа Великобритании

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, возможно, скоро выдадут Великобритании. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор RT Маргарита Симоньян со ссылкой на свои источники.

«У меня есть информация от источников. А источники имеют тенденцию ошибаться. Я всегда к этому отношусь очень осторожно. И поскольку я с огромным уважением и сочувствием отношусь к Ассанжу, я была бы счастлива, если бы сейчас они ошибались. Но факт остается фактом. Мои источники говорят, что в ближайшие недели, может быть, даже дни Ассанжа выдадут», — сказала она.