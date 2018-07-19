В суде по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева сегодня состоялся допрос свидетелей обвинения

Правда, по существу дела Шалинскому городскому суду их показания пока что дали мало.

Слушания по существу начались с ходатайства защиты Оюба Титиева о переносе заседания в связи с занятостью своего коллеги Ильи Новикова в другом процессе. Он не смог прилететь из Нижнего Новгорода в Шали. Вопрос о территориальной подсудности и слушаниях за пределами Северного Кавказа сегодня не поднимался. Судья Мадина Зайнетдинова ходатайства о переносе заседания не поддержала, возражали также прокурор Курчалоевского района Джабраил Ахматов и гособвинитель Милана Байтаева. Зато они вызвали сегодня в суд 15 свидетелей. Это сотрудники поселковых подразделений полиции близ того места, где 9 января был задержан Оюб Титиев. Тогда около его Лады Калина нашли пакет с 207 граммами марихуанны. Явились только 13 полицейских, правда по-русски говорить могли далеко не все. Некоторые служат в МВД, не просто не умея читать, но и в буквальном смысле не понимая языка, на котором составляют протоколы. Среди тех, кто поддерживал в качестве слушателя Титиева был его коллега по «Мемориалу» Александр Черкасов.

В судебном следствии сегодня стоял вопрос и о принадлежности каждого из свидетелей к группе немедленного реагирования, сотрудники которой со слов Титиева участвовали в его первом задержании. Эти люди носили чёрную форму с нашивками ГБР и передвигались на машинах УАЗ Патриот, окрашенные с использованием камуфляжной окраски. О том, почему защиту интересовали детали экипировки и оснащения полицейских, пояснила адвокат Марина Дубровина.

Как выяснилось, никто из допрошенных полицейских никогда, во всяком случае с их слов, Титиева не видел, а к его задержанию отношения не имеет. Более того, эти люди давали предельно схожие показания, и уверяли, что носят исключительно типовую форму синего цвета, как и все российские полицейские. Более того, пеший сельский патруль, в котором и работают большинство допрошенных сегодня в судебном следствии свидетелей — это сотрудники ППС из села Ялтой-Мокх, никогда чёрную форму грозненских силовиков не носят и специальных нашивок не носят. Никого за хранение наркотиков никогда в период своей службы не задерживали. Замечание адвоката Петра Заикина о том, что разномастная одежда курчалоевских полицейских в целом делает их похожими на «партизанский отряд» возмутило прокурора Ахматова. Впрочем то, что допрошенные не смогли описать уставных знаков отличия, характера своей службы и всякий раз ссылались на и впрямь неважное, а иной раз на полное незнание русского языка или плохую память, лишний раз заставило в заседании поставить вопрос о роли чеченских силовиков в чёрной форме и чёрных беретах. Прокуроры всякий раз возражали «Что вам с того, что в Чечне повседневно не носят российскую форму?». К слову, разыгралась сегодня и экзистенциальная драма с отречениям от родственных связей — один из свидетелей не признал в Титиеве родни. А вот эмоциональный накал полемики между защитой и обвинением в 35-градусной шалинской жаре достигал пика.

Адвокат Заикин указал и на несоответствие форменной одежды прокурора Байтаевой установленной для сотрудников российской прокуратуры. Благо, что судья Мадина Зайнетдинова, женщина среднего возраста, казалось, старалась быть не предвзятой и сдержанно делала замечания обеих сторонам. На просьбу не затягивать процесс и не оставить собравшихся без ужина, она сказала, что в суде есть своя кухня и переживать не стоит. К свидетелям она по матерински обращалась на «ты».

Оюб Титиев своей вины не признает. Он однозначно связывает своё уголовное дело со своей правозащитной деятельностью в Чечне. «Мемориал» он возглавил после убийства Натальи Эстемировой. Суд продолжится 26 июля.