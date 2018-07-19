Гособвинение запросило для Александра Ламонова шесть лет колонии строгого режима

Бывшего замначальника Управления собственной безопасности Следственного комитета России обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от криминального авторитета. С подробностями Ирина Кучеренко

Помимо лишения свободы обвиняемому также предложено назначить штраф в размере суммы взятки — около 32 миллионов рублей. Кроме того, прокурор Игорь Потапов попросил запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его звания полковник юстиции. Процесс в отношении офицера проходит в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за наличия засекреченных документов. Дело рассматривается в особом порядке, то есть без исследования доказательств, поскольку Ламонов заключил сделку со следствием и признал свою вину.

Напомню, офицер был арестован 2 года назад вместе с другими высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета Михаилом Максименко и Денисом Никандровым. Ламонова называют одним из участников коррупционной схемы по получению денег за освобождение из СИЗО ближайшего соратника Захария Калашова (известного в криминальном мире как Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Последний был арестован после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, в результате которой погибли два сторонника Калашова.

20 апреля Мосгорсуд признал Максименко виновным и приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей. Он также лишился специального звания полковника юстиции.

Никандров, как и Ламонов, заключил сделку со следствием и признал вину. Материалы его дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, на этой неделе был арестован и бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов, которого также обвиняют в получении взятки.

Как ожидается, приговор Ламонову будет оглашен 26 июля.