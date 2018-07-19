Бронзовый призер Олимпиады 2014-го года в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен, скончался от ножевого ранения

Об этом сообщили в Минздраве Казахстана. Ранее сообщалось, что он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением в бедро.

По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, сегодня около полудня по Москве Тен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки, злоумышленники нанесли фигуристу ножевое ранение. Денису Тену было 25 лет.



Денис Тен – один из самых ярких фигуристов мира последних лет.

Дениса Тена в мире фигурного катания любили все – за образы, которые он создавал на льду, за легкий конек и невероятные дорожки шагов и вращения, за стремление к прыжковой сложности. Его ждали и зрители, и судьи, и другие фигуристы. И именно благодаря ему словосочетание «фигурное катание Казахстана» уже давно звучит вполне привычно. Денис стал первым в этой стране фигуристом, завоевавшим медаль турниров ИСУ, а для развития фигурного катания в Казахстане регулярно проводил мастер-классы для детей. Самым успешным периодом его карьеры стали сезоны с 2012 по 2015 годы – в то время он выиграл две медали чемпионатов мира и – высшее его достижение – бронза Сочинской Олимпиады. В последние несколько лет Дениса замучали травмы, но он не сдавался, и после корейских Игр собирался все-таки продолжать карьеру, говорил, что еще не все сделал в спорте, что хотел. Был заявлен на московский этап серии Гран-при, который состоится в ноябре. Буквально месяц назад он провел у себя на родине очередное ежегодное шоу «Денис Тен и его друзья». Друзья – это от самых ярких звезд мирового спорта — Алена Савченко с Брюно Массо, Каролина Костнер, — до юниоров.