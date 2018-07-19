Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:23, 19 июля 2018

Экс-президент Каталонии Карлес Пучдемон не будет депортирован в Мадрид

Испанские правовые органы отозвали европейский приказ об аресте, который снова вступил в силу в феврале. В настоящее время политик находится в Берлине.
Испания отказалась от требования выдачи Пучдемона из-за решения суда германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Согласно этому вердикту каталонский политик не может быть привлечен в ФРГ к ответственности по статье организация восстания и путча.
Немецкие судьи на прошлой неделе известили, что этот состав преступления не соответствует ни одной статье УК ФРГ. Однако Пучдемону может быть вменено в вину хищение государственных средств, неправомерно использованных на проведение в прошедшем октябре референдума о независимости Каталонии.
Это означает, что и в Испании политик не может предстать перед судом как организатор восстания. По этой статье ему грозило бы до 25 лет лишения свободы.
Поскольку теперь обвинить Пучдемона как повстанца невозможно, Верховный суд в Мадриде решил отозвать европейский приказ об аресте. Главный судебный следователь в Испании подчеркнул, что высшая юридическая инстанция земли Шлезвиг-Гольштейн лишила его дееспособности в этом деле. Он также обвинил немецкую юстицию в саботаже и нежелании сотрудничать.

Мадридский суд отозвал также европейские приказы об аресте пятерых других участников сепаратистского движения Каталонии, которые бежали за границу. Однако это не означает, что одновременно будут аннулированы испанские приказы об аресте.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 636 6 39693 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 101 6 6196 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 106 6 7461 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 264 6 18665 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

У правительства нет денег на возвращение индексаций пенсий работающих пенсионеров Об этом на заседании Думы заявил глава Минтруда Максим Топилин…

5 64 6 5183
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25451 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Новости

Израиль объявлен исключительно еврейским государством Кнессет принял первый в истории страны конституционный закон, который декларирует национальный статус страны…

5 64 6 6344
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10419 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 108 6 12685 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 110 6 13115 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Новости

Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста Некоторые депутаты сегодня не пришли на заседание, в частности, от голосования таким образом уклонился Сергей Железняк…

5 62 6 7619
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13318 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я единственный, кто поднял голос из члена Совета по межнацу, против закона о запрете преподавания национальных языков в средней школе…

5 84 6 15729 12.07
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Закон 328 людоедов Это начало конца России, это начало необратимых процессов, которые ввергнут в нищету и смуту российский народ. Какие тут могут быть дальше экспертные дискуссии и обсуждения, если всё уже решено?..

5 242 6 32158 14:38
Kпенсии, финансы, законы, власть, рф, госдума, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Первый шаг сделан Владимир Путин оригинально и красиво поставил точку под разговорами о том, что мяч сирийского урегулирования находится на поле России. Он демонстративно вручил Трампу мяч чемпионата мира…

5 60 6 8139 16.07
Kпутин, трамп, сша, рф, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

«Но я бы сейчас снова за него проголосовала» «А вот так! — говорит. — Муж, бывает, жену бьет, а она все равно его любит и не уходит. Потому что знает, что он хороший, а жизненные неурядицы проходят. Тысяча восемьсот тридцать рублей с вас»...

5 96 6 13457 17.07
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Бронзовый призер Олимпиады 2014-го года в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен, скончался от ножевого ранения Об этом сообщили в Минздраве Казахстана. Ранее сообщалось, что он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением в бедро

5 10 6 37339
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 118064 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 25 6 7585 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 305 6 472822 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 431 6 175225 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7122138
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3578967

Сегодня в эфире