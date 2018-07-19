Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем, включая борьбу с терроризмом
Президент США Дональд Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля и ядерную тематику. Также, по мнению главы Белого дома, можно было бы обсудить с Путиным кибератаки, торговые отношения, Украину, урегулирования на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Традиционно Трамп написал об этом в своем Твиттере. Между тем, в самих Соединенных Штатах его продолжают активно критиковать за первую встречу с Путиным и его недостаточно жесткую позицию. Журнал Time обнародовал свою обложку, на которой лицо Трампа изображено с чертами Путина – или наоборот, Путин с чертами Трампа.
Учитывая объяснения Трампа после встречи, появились даже предложения допросить переводчицу, которая присутствовала на его переговорах с Владимиром Путиным. Как рассказал нашей радиостанции советский и российский переводчик Павел Палажченко, человек, который осуществляет перевод, причем вовсе необязательно задействованный в политике, обязан хранить в тайне содержание переговоров.
Если демократы, а эта инициатива принадлежит им, добьются своего, это будет первый случай допроса личного переводчика американского президента.
Комментарии18
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vilingrad 19 июля 2018 | 18:24
Ждет привета, как соловей лета
fig_vvam__ 19 июля 2018 | 18:29
vilingrad:
Так ждет любовник молодой минуты первого свиданья..(с) Пушкин АС
А Трамп второго.
И ведь дождется, От Конгресса дождется.
А жалко, мужик он неплохой.
немножко глуповат и инолгда его несет.
И твиттер его подводит. Ох подводит.
glotov 19 июля 2018 | 18:54
fig_vvam__: Нехорошо приводить искаженные цитаты. А у вас вся конструкция построена именно на искажении цитаты....
gordy 19 июля 2018 | 18:54
"Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем, включая борьбу с терроризмом"
Одним делом связаны?
minerr 19 июля 2018 | 19:10
//// Трамп ждет второй встречи с Путиным////
Но перед этим он обязан встретится с Парашенко чтобы получить инструкции как что он может обсуждать. Парашенко не будет 2 часа тратить из своего драгоценного времени - ему и 20 минут хватит ( по любому на большее у него тупо денег нет).
j_hasan 19 июля 2018 | 18:32
/ ..обсудить с Путиным кибератаки, торговые отношения, Украину, урегулирования на Ближнем Востоке, Северную Корею и.../
...бла-бла-бла
А на самом деле тупо отчитываться на полусогнутых перед ботоксным огрызком о проделанной работе
putin2018 19 июля 2018 | 18:25
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trans 19 июля 2018 | 18:28
Президент США Дональд Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля и ядерную тематику. Также, по мнению главы Белого дома, можно было бы обсудить с Путиным кибератаки, торговые отношения, Украину, урегулирования на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое.
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А чего тогда они в Хельсинки обсуждали больше двух часов если в результате ничего не обсудили?! Очередной бред от Трампа.
sergo_25_26 19 июля 2018 | 18:35
Только расстались а уже ждет встречи. Любовь зла......
vedma2017 19 июля 2018 | 18:59
sergo_25_26:
И гэбэшная субординация - тоже, как любофф .....
commeilfaut 19 июля 2018 | 18:38
А на первом -то он что, дар речи от счастья потерял? Любовался оппонентом, трамп-то? два часа глаз не сводил с объекта поклонения? Ну и чмо-о-о.
eyjafjallajoekull 19 июля 2018 | 18:41
Интересно, а как это Трамп будет бороться с терроризмом не понимая, что это такое. Например, хакерские атаки-это разновидность кибертерроризма, но Трамп, как известно поощрял дальнейший взлом писем Хиллари. Кроме того, недавно один его друг заявил, что неважно, как добыты сведения-главное, что они содержат.
martin5660 19 июля 2018 | 18:43
О чем говорили более 2 часов?
anna20869 19 июля 2018 | 18:49
Трамп хотел от Путина заручиться какой то поддержкой в противостоянии с Китаем-это наверное по его версии в обьяснении с конгрессом. Но там же не дураки сидят и прекрасно понимают, что Россия с ее 2% ВВП ни на что не влияет в торговых войнах. Если у Путина нет компромата, то Трампу он нафик не нужен -ядерным оружием не испугать сверхдержаву,радиация не знает границ. Значит компромат есть,но воспользоваться им Путин не может без ущерба для себя. Так и будет продолжаться этот неопределенный тяни-толкай,пока Трампа не турнут по утрате доверия либо на перевыборах Президента,либо импичмент большинсттвом конгресса. О ,замутил подполковник комбинашку с вмешательством в выборы-ни себе,ни людям покоя не дает.
sbk 19 июля 2018 | 18:57
Дождется ли?
belovnikita 19 июля 2018 | 18:59
Почему эта вялая макаронина еще президент?
podwodnik 19 июля 2018 | 18:59
Чувак, какие проблемы, разбей вигвам под окнами Путина в Кремле. Там уже шатёр вроде стоял.
captaingeorge 19 июля 2018 | 19:03
Надеется на реванш? А его пустят на ринг снова?