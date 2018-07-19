Президент США Дональд Трамп ждет второй встречи с Путиным для дальнейшего обсуждения ряда тем, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля и ядерную тематику. Также, по мнению главы Белого дома, можно было бы обсудить с Путиным кибератаки, торговые отношения, Украину, урегулирования на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Традиционно Трамп написал об этом в своем Твиттере. Между тем, в самих Соединенных Штатах его продолжают активно критиковать за первую встречу с Путиным и его недостаточно жесткую позицию. Журнал Time обнародовал свою обложку, на которой лицо Трампа изображено с чертами Путина – или наоборот, Путин с чертами Трампа.

Учитывая объяснения Трампа после встречи, появились даже предложения допросить переводчицу, которая присутствовала на его переговорах с Владимиром Путиным. Как рассказал нашей радиостанции советский и российский переводчик Павел Палажченко, человек, который осуществляет перевод, причем вовсе необязательно задействованный в политике, обязан хранить в тайне содержание переговоров.

Если демократы, а эта инициатива принадлежит им, добьются своего, это будет первый случай допроса личного переводчика американского президента.