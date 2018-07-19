Глава Фейсбука Марк Цукерберг заявляет, что у него есть доказательства российского вмешательства в выборы в США
«Перед выборами мы заметили активность хакерских групп, входящих в российскую военную разведку. Они пытались использовать традиционные методы взлома – например фишинг учетных записей людей. Мы заметили это на самом деле еще в середине 2015-го года, о чем сообщили в ФБР. Мы вновь доложили им во время президентской кампании в 2016-м, но тогда мы еще предупреждали людей, чьи страницы, на наш взгляд, могли быть подвергнуты риску», — заявил Цукерберг в интервью изданию Recode.
Комментарии8
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romashka__ 19 июля 2018 | 18:27
Молодец Марк.
irdo 19 июля 2018 | 18:55
Глава Фейсбука Марк Цукерберг заявляет, что у него есть доказательства российского вмешательства в выборы в США
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"настамнет"--сейчас завоют из всех российских утюгов.
tanber 19 июля 2018 | 18:29
Это конечно все омерзительно! очередная кремлевская подлость! Но сегодня дан старт грабить нищих людей которые ждут эту нищую пенсию!Эти твари сорвались с катушек! Гаденыш провел выборы и тут же решил действовать! Что б ему весь ботокс прорвало! Неужели ему и это пройдет,!?
zibex 19 июля 2018 | 18:36
А чего же ты молчал и потакал хакерам??
d_ed 19 июля 2018 | 18:57
zibex: А чего же ты молчал....?
Цукерберг: ".. о чем сообщили в ФБР".
Вы не способны понять смысл сообщения в несколько строк?
znajka 19 июля 2018 | 18:54
Еще одна хорошая новость! А у бритов в прессе сегодня объявили, что у полиции есть двое подозреваемых в отравлении Скрипалей наконец. Прилетели из России и туда же улетели. Конечно не факт, что это Путин их послал, может и потенциальная свекровь Юлии.
twenty_two 19 июля 2018 | 18:54
Чтобы прикрыть собственную задницу, господин Цукерберг, заявит что угодно.
bervalano 19 июля 2018 | 19:05
Они - редиски!