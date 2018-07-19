Глава Фейсбука Марк Цукерберг заявляет, что у него есть доказательства российского вмешательства в выборы в США

«Перед выборами мы заметили активность хакерских групп, входящих в российскую военную разведку. Они пытались использовать традиционные методы взлома – например фишинг учетных записей людей. Мы заметили это на самом деле еще в середине 2015-го года, о чем сообщили в ФБР. Мы вновь доложили им во время президентской кампании в 2016-м, но тогда мы еще предупреждали людей, чьи страницы, на наш взгляд, могли быть подвергнуты риску», — заявил Цукерберг в интервью изданию Recode.