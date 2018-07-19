Агенты Федерального бюро расследований в ходе разработки Бутиной получили ее переписку с неким российским чиновником
Агенты Федерального бюро расследований в ходе разработки Марии Бутиной получили ее переписку с неким российским чиновником. Об этом сообщает русская служба ВВС. Прокуратура считает эти данные доказательством того, что Бутина работала в США российским агентом. Кроме того, в электронном списке контактов Бутиной обнаружили почтовый аккаунт из домена, который ассоциируется с ФСБ. Что это за аккаунт – не уточняется.
Мария Бутина была арестована в США 15 июля. Ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без регистрации.
Одним из первых на Марию Бутину и ее связи с Национальной стрелковой ассоциацией США обратил внимание правозащитник Лэд Эверетт. Еще в мае 2017-го года он написал развернутый материал для Huffington Post. В интервью телеканалу RTVI Лэд Эверетт сказал, что теоретически Александр Торшин, помощницей которого была Мария Бутина, мог оказывать поддержку избирательной кампании ТраРоссийские дипломаты в США посетят арестованную Марию Бутину. Дипломаты уже посетили заседание суда, на котором госпожа Бутина была арестована. О подробностях того, в чем обвиняют россиянку, — наш корреспондент в Вашингтоне Карина Орлова. Накануне судья Дебора Робинсон постановила арестовать Марию Бутину, согласившись со следователем, который счел, что госпожа Бутина может сбежать из страны, «используя контакты с российским правительством» мпа.
Комментарии6
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yralez 19 июля 2018 | 18:24
Достаточно узнать, под кого ее подкладывали и вся сеть опять накроется.
eniro 19 июля 2018 | 18:32
yralez: Я бы предпочел посмотреть видео, ее с неким американским чиновником.
vvietham 19 июля 2018 | 19:07
//ей были предъявлены обвинения в работе иностранным агентом без регистрации. //
А навальный в РФ уже зарегистрирован как иностранный агент?
woodpeker 19 июля 2018 | 18:39
"Госпожа"...товарисч....
tks 19 июля 2018 | 18:58
Уровень квалификации конторских прямо пропорционален уровню их деградации.
slovoidelo199 19 июля 2018 | 19:15
Типичная подстилка КГБ-ФСБ попалась.
"Медовые ловушки" всегда использовали советские а теперь и рос.спецслужбы. Они сами проститутки и используют проституток.
Учитывая продажность населения РФ стоит ждать еще множество таких провалов московской агентуры.