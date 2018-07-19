Депутаты Государственной думы сегодня приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста
Его вносило правительство России, согласно документу, у женщин пенсионный возраст повышается на 8 лет по сравнению с нынешним, у мужчин – на 5.
Несмотря на то, что все оппозиционные фракции парламента документ не поддержали, закон получил более 300 голосов – одними только мандатами единороссов. Против из них выступила только Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, которая и ранее критиковала планы повышения пенсионного возраста. Теперь, как сказал журналистам сказал вице-спикер Думы Сергей Неверов, депутаты Единой России обсудят разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской. Источники «Дождя» говорят, что позиция Поклонской может стоить ей поста главы Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Ранее президиум генерального совета партии Единой России принял решение о консолидированной поддержке этого резонансного закона.
Правительство утверждает, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии темпами, в двое превышающими инфляцию. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Единороссы, вслед за правительством, повторяют, что пенсионная реформа необходима для сохранения нормального уровня доходов у пенсионеров. В частности, об этом говорил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Многие комментаторы ожидали, что проект пенсионной реформы будет смягчен. В том числе, это может сделать и президент России, рейтинг которого изрядно пострадал, как считается, из-за планов пенсионной реформы. Однако, политолог Алексей Макаркин считает, что ожидать смягчения правительственных планов не следует. Государственные и провластные СМИ по указанию властей пытаются избегать словосочетания «пенсионная реформа» из опасений, что оно вызовет негативные ассоциации у россиян. «Изменения в пенсионном законодательстве прошли первое чтение», рапортуют РИА Новости. «Госдума приняла пенсионный законопроект», вторит «Интерфакс». А в ТАССе слово «реформа» решили не употреблять не только в новостях, но и сменили название соответствующей рубрики на «пенсионный закон», обратила внимание «Медуза». Russia Today, «Известия», «Лайф», НТВ и другие провластные СМИ соответствуют новому стандарту – никто из них не пишет о реформе – только об изменениях. А по версии сайта Госдумы, нижняя палата парламента приняла сегодня в первом чтении проект закона о «совершенствовании пенсионной системы». И почти нигде в материалах и сюжетах о повышении пенсионного возраста не упоминаются слова «повышение» и «возраст». За их исчезновение из лексикона прессы ответственен Кремль. Именно по его указанию эти слова стараются не употреблять, сообщал еще несколько дней назад «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Такую рекомендацию провластные СМИ, спикеры, эксперты и блогеры получили в июне, когда поправки были только внесены на рассмотрение в Госдуму, рассказал телеканалу собеседник в нижней палате. Идея состоит в том, чтобы заменить слово «реформа», ассоциирующееся у россиян с трудностями 1990-х, на более нейтральные термины, например, «преобразование» или «изменения». Источники «Дождя» тогда отмечали, что повышение пенсионного возраста само по себе вызывает недовольство у россиян, поэтому в Кремле пытаются организовать хотя бы «правильную» подачу в публичном пространстве. В списке экспертов, которые должны в выгодном свете выставлять реформу, сотни фамилий. Некоторые из них признавались «Дождю», что получили от Кремля так называемые «методички» — списки аргументов в защиту повышения пенсионного возраста. Отметим также, что, по данным аналитической компании «Медиалогия», что количество сюжетов с упоминанием «пенсионной реформы» на федеральных каналах значительно снизилось по сравнению с серединой июня, когда законопроект был внесении в Госдуму
Комментарии30
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plank1957 19 июля 2018 | 18:08
Геноцид власти в отношении России. А потом еще власть и обижается, когда ее мафией называют
irdo 19 июля 2018 | 18:08
Пишите письма в Кремль дедушке
archibald_dandy_esquire 19 июля 2018 | 18:28
irdo: " Пишите письма в Кремль дедушке"
плешивец не в курсе, этим не занимается - и вообще всё плохое делает правительство Д Уточки-Медведева и гоп-дупа, подмахивающая
а плешивый только и делает, что постоянно радеет о стране и населении, плавая с собаками
zaryad 19 июля 2018 | 19:12
archibald_dandy_esquire: А вот в Чечне пенсионный возраст не поднимут... похоже это единственное в рашке место, где люди умеют отстаивать свои права. Остальным терпилам удачи... в их безнадежном нытье.
xrmosom 19 июля 2018 | 18:09
Уроды,что тут скажешь.
luger_max_otto 19 июля 2018 | 18:35
Грабители точнее. Что, съели оккупацию Крыма со всеми последствиями? Теперь есть надежда, что сожрут и это.
banyi2 19 июля 2018 | 18:09
Этот закон конечно нужен, но не так. Его бы с начала 2000 начинать надо было. И градация размеров пенсий по службам смущают. Во общем хотели как лучше, а получится как всегда.
kottigr1 19 июля 2018 | 18:13
banyi2: Закон принимали враги народа..
viniqi 19 июля 2018 | 18:22
banyi2: Гермафродитам пригожинским тут слово никто не давал!!!
ura_123 19 июля 2018 | 18:36
banyi2: А кто именно хотел " как лучше",фамилии в студию!
anemon 19 июля 2018 | 18:45
banyi2: Давай, лахтинский, и нашим и вашим - за пятак пляшем! А чего и нашим-то? СУМЛеваешься, что безболезненно для вас, тварей, пройдет? Ты умный, сомневайсмя!
mamiluk 19 июля 2018 | 18:15
Депутаты Государственной думы сегодня приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста...
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Приняли таки "по просьбам трудящихся" и где же "нацлидер...наше всё его величество",где все те, кто кричал,что "кремлевский вождь-разрулит ситуацию и спасет Россею"?....
gencek 19 июля 2018 | 18:18
Дебилы из госдумы и правительства - "реформа" это изменение законов в целях улучшения, а не тупой отказ платить пенсии 5 лет.
hrzn877 19 июля 2018 | 18:20
Как там было в старинном четверостишии - "слева молот, справа серп - это наш советский герб. Хочешь жни, а хочешь куй, всё равно получишь ..."
olga__k 19 июля 2018 | 18:44
hrzn877: вот вам молот, вот вам серп - это наш Советский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь ..... орден , я в таком варианте помню -:)), хотя и не смешно совсем
kp6ic 19 июля 2018 | 18:20
я за эмансипацию и равноправие полов. надо было влупить им тоже 65. тем более они живут дольше. бред какой-то.
yralez 19 июля 2018 | 18:20
Надо бы каждому из них печать на лоб поставить......каинову.
ura_123 19 июля 2018 | 18:39
yralez: Похоже членство в "едирасии" это тяжкий психиатрический диагноз. А печать каина на этих,без совести и зачатков морали как божья роса...
andetag 19 июля 2018 | 18:23
подонки
askol2016 19 июля 2018 | 18:26
Нужна, как говорил Ленин, экспроприация экспроприаторов. Тем более, что эти богатства олигархи и чиновники не заработали, а награбили из природных ресурсов и населения. Тогда и пенсии можно увеличить, и пенсионный возраст не трогать.
neyexo 19 июля 2018 | 18:27
Чтобы люди не загнулись и смогли хотя бы приходить на работу (если есть), они должны заниматься спортом. Их будут привлекать к этому добровольно-принудительно
farang 19 июля 2018 | 18:28
"Мы вас не больно зарежем-чик, и готово."(с)
ramses333 19 июля 2018 | 18:29
Тревожно за нацлидера. Он ведь клялся: "Пока я президент, этого не будет!". Может, он уже и не президент? Сидит, бедолага, в каком-нибудь Геленджике с отключенной связью. ((( Все понимает, а сказать ничего не может.
prostovanya 19 июля 2018 | 18:31
ramses333: Он ведь клялся: "Пока я президент, этого не будет!"
Что, уж и пошутить нельзя...
ansata 19 июля 2018 | 18:32
Отдельный привет Крысчанам! Пенсий российских захотелось? Ну-ну))
neyexo 19 июля 2018 | 18:37
ansata: надо дифференцированно.
Где продолжительность жизни высокая (Москва) - возраст выше.
Крыму льготно, предоставить выбор, по-украински или по-советски.
На крайнем Севере пусть в 45 выходят
ed10075 19 июля 2018 | 18:33
Долог и горек путь раскаяния. Перечисленные неявившиеся депутаты и Поклонская осознают преступность нового закона. А вот остальных ждет расплата за горе, причиненное старикам, пенсии которых государство украло, а недостачу решило покрыть увеличением пенсионного возраста. При том, что в некоторых регионах возраст смертности мужчин не достигает даже прежних 60 лет. До 65 не будут доживать порядка 42 процентов мужчин. А те счастливчики, которые доживут, будут получить нищенские 18-20 тысяч рублей, которых даже на покрытие социалки и лекарства не хватит.
ura_123 19 июля 2018 | 18:34
Ну и где портяноидный патрик и другая пригожинская мразота?
Ватаноиды,вы же не думали что пойдёте на пенсию в 45 лет?
muscled 19 июля 2018 | 18:51
Даже Ельцинская команда со стоимостью нефти 15$ не додумалась поднять пенсионный возраст. Путин где деньги? Может ты медицину и образование поднял, может ты дороги, как в Европе построил, может ты производство вывел на конкурентный рынок, может ты ЖКХ успокоил, может ты уровень жизни россиян поднял до европейского? Нет. Ты со своими дружками ограбил свой народ, устроил геноцид россиян.
semper_fidelis 19 июля 2018 | 19:03
Понятие "враг народа" заиграло новыми красками. Как и в 1990-е, реформаторы "лучше знают", да.