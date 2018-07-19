Депутаты Государственной думы сегодня приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста...

Его вносило правительство России, согласно документу, у женщин пенсионный возраст повышается на 8 лет по сравнению с нынешним, у мужчин – на 5.

Несмотря на то, что все оппозиционные фракции парламента документ не поддержали, закон получил более 300 голосов – одними только мандатами единороссов. Против из них выступила только Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, которая и ранее критиковала планы повышения пенсионного возраста. Теперь, как сказал журналистам сказал вице-спикер Думы Сергей Неверов, депутаты Единой России обсудят разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской. Источники «Дождя» говорят, что позиция Поклонской может стоить ей поста главы Думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Ранее президиум генерального совета партии Единой России принял решение о консолидированной поддержке этого резонансного закона.

Правительство утверждает, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии темпами, в двое превышающими инфляцию. Об этом сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Единороссы, вслед за правительством, повторяют, что пенсионная реформа необходима для сохранения нормального уровня доходов у пенсионеров. В частности, об этом говорил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Многие комментаторы ожидали, что проект пенсионной реформы будет смягчен. В том числе, это может сделать и президент России, рейтинг которого изрядно пострадал, как считается, из-за планов пенсионной реформы. Однако, политолог Алексей Макаркин считает, что ожидать смягчения правительственных планов не следует. Государственные и провластные СМИ по указанию властей пытаются избегать словосочетания «пенсионная реформа» из опасений, что оно вызовет негативные ассоциации у россиян. «Изменения в пенсионном законодательстве прошли первое чтение», рапортуют РИА Новости. «Госдума приняла пенсионный законопроект», вторит «Интерфакс». А в ТАССе слово «реформа» решили не употреблять не только в новостях, но и сменили название соответствующей рубрики на «пенсионный закон», обратила внимание «Медуза». Russia Today, «Известия», «Лайф», НТВ и другие провластные СМИ соответствуют новому стандарту – никто из них не пишет о реформе – только об изменениях. А по версии сайта Госдумы, нижняя палата парламента приняла сегодня в первом чтении проект закона о «совершенствовании пенсионной системы». И почти нигде в материалах и сюжетах о повышении пенсионного возраста не упоминаются слова «повышение» и «возраст». За их исчезновение из лексикона прессы ответственен Кремль. Именно по его указанию эти слова стараются не употреблять, сообщал еще несколько дней назад «Дождь» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. Такую рекомендацию провластные СМИ, спикеры, эксперты и блогеры получили в июне, когда поправки были только внесены на рассмотрение в Госдуму, рассказал телеканалу собеседник в нижней палате. Идея состоит в том, чтобы заменить слово «реформа», ассоциирующееся у россиян с трудностями 1990-х, на более нейтральные термины, например, «преобразование» или «изменения». Источники «Дождя» тогда отмечали, что повышение пенсионного возраста само по себе вызывает недовольство у россиян, поэтому в Кремле пытаются организовать хотя бы «правильную» подачу в публичном пространстве. В списке экспертов, которые должны в выгодном свете выставлять реформу, сотни фамилий. Некоторые из них признавались «Дождю», что получили от Кремля так называемые «методички» — списки аргументов в защиту повышения пенсионного возраста. Отметим также, что, по данным аналитической компании «Медиалогия», что количество сюжетов с упоминанием «пенсионной реформы» на федеральных каналах значительно снизилось по сравнению с серединой июня, когда законопроект был внесении в Госдуму