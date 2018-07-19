Верховный суд Испании отказался от международного ордера на арест и экстрадицию Пучдемона
Верховный суд Испании отказался от международного ордера на арест и экстрадицию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. В то же время остался в силе внутренний ордер, по которому Пучдемо в случае пересечения границы Испании будет немедленно арестован. Как заявили в Верховном суде, такое решение принято из-за того, что немецкие власти согласились экстрадировать Пучдемона в Испанию лишь по статье о растрате госсредств, а не по обвинение в мятеже, так как такого состава преступления нет в немецкой уголовном кодексе.
В Испании Пучдемону грозит до 50-ти лет тюрьмы, — сообщает «Дойче Велле».
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
grischa 19 июля 2018 | 17:41
А почему не до 500 лет тюрьмы? А как же испанский сапог в конце концов?
zorkin75 19 июля 2018 | 17:45
Даже в Испании бывают пучеглазые Диимоны,или их пучит .
don_ballon 19 июля 2018 | 17:52
Мятеж Пучдемона так же реален, как путч Димона.
tks 19 июля 2018 | 18:23
Интересно, мыслимо ли подобное в путинской России?