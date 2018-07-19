«Единая Россия» намерена наказать Поклонскую за голос против законопроекта о пенсионной реформе
Руководство «Единой России» намерено наказать депутата Наталью Поклонскую за то, что она проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Скорее всего, ее снимут с поста главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на главу фракции Сергея Неверова. Отмечается также, что на сегодняшнем заседании отсутствовали некоторые депутаты-"единороссы", в том числе зам.секретаря генсовета Сергей Железняк, а также Вячеслав Фетисов, Виталий Милонов и Виктор Игнатов. Некоторые из них уже объяснили отсутствие больничными и отпусками.
Комментарии54
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ed10075 19 июля 2018 | 18:29
Долог и горек путь раскаяния. Перечисленные неявившиеся депутаты и Поклонская осознают преступность нового закона. А вот остальных ждет расплата за горе, причиненное пенсионерам, пенсии которых государство украло, а недостачу решило покрыть увеличением пенсионного возраста. При том, что в некоторых регионах возраст смертности мужчин ниже даже прежних 60 лет. До 65 не будут доживать порядка 42 процентов мужчин.
donnarosadalvadores 19 июля 2018 | 18:35
Хоть она и дура, но тут мой респект. Не спряталась за гнилыми отмазками, как быдлячее мужичье, без яиц. Эх Натаха, твою бы энергию, да в противоположный лагерь.
lynat 19 июля 2018 | 18:43
Обидели юродивую, отняли комиссию...
spbdweller 19 июля 2018 | 18:50
Остатки порядочности обнаружились у самых, казалось бы, отпетых.