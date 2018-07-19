Дрыманова обвиняют в получении взятки в 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Кочуйкова
Бывшего главу столичного СК Александра Дрыманова обвиняют в получении взятки в 200 тысяч евро за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах. Уголовные дела в отношении Дрыманова и бывшего главы следственного у правления по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко объединены в одно производство.
Накануне Дрыманов отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.
Комментарии8
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olegleon 19 июля 2018 | 17:39
на мелочёвке попался
tom_tom 19 июля 2018 | 17:44
Да не будет никаких массовых "народных возмущений" русских по поводу повышения пенсионного возраста. Не ждите. И это съедят, и многое другое. Иначе в патерналистском государстве и быть не может.
"Правительство - оно умное, значит так надо".
Правительство дает, правительство отнимает... Рабы'с...
olegleon 19 июля 2018 | 17:49
tom_tom: расскажи про "народны выступления" там, где возраст выхода 67-70 лет
asokol 19 июля 2018 | 17:45
«Уголовные дела в отношении Дрыманова и бывшего главы следственного у правления по Центральному округу Москвы»
Истину говорю вам: если б т.Дрыманов не взял бы эти жалкие 200 тыщ уёв, через неделю В Центральном округе Москвы была бы база НАТО. Не позволим!
ansata 19 июля 2018 | 17:49
Вроде как взятка в миллион изначально озвучивалась? Куда 800 дели шкодники?
juche 19 июля 2018 | 17:58
Вот если бы был ГОГИ, то все нормально, а так за русского пострадал.
uralruss 19 июля 2018 | 18:04
Поистине - от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Законы Природы порой и суровые, но справедливые. Ни один гад их действие не отменит. И это впечатляет.
tks 19 июля 2018 | 18:20
Странно, это же кадр, на переднем крае битв с преступностью и беззаконием находящийся, но как только на его чистые руки надели браслеты - никто не возвысил свой голос в защиту этого поборника Закона и Справедливости!