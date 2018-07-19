Директор департамента аудита госконтрактов Минобороны Куксин арестован судом на два месяца
Савеловский суд Москвы в четверг отправил под арест на два месяца директора Департамента аудита
государственных контрактов министерства обороны РФ Максима Куксина, задержанного по делу о коррупции.
«Судом удовлетворено ходатайство
следователя об избрании в отношении подозреваемого Куксина меру
пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до
17 сентября», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Мария
Михайлова.
М.Куксину инкриминируется совершение преступления,
предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном
размере). Если его вина будет доказана, чиновнику грозит наказание в
виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Комментарии1
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tvitov66 19 июля 2018 | 17:37
Вот жадюга - не поделился!