Директор департамента аудита госконтрактов Минобороны Куксин арестован судом на два месяца

Савеловский суд Москвы в четверг отправил под арест на два месяца директора Департамента аудита

государственных контрактов министерства обороны РФ Максима Куксина, задержанного по делу о коррупции.

«Судом удовлетворено ходатайство

следователя об избрании в отношении подозреваемого Куксина меру

пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до

17 сентября», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Мария

Михайлова.

М.Куксину инкриминируется совершение преступления,

предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном

размере). Если его вина будет доказана, чиновнику грозит наказание в

виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.