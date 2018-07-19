Госдума приняла в первом чтении законопроект пенсионной реформы
За увеличение пенсионного возраста голосовала «Единая Россия»,
остальные фракции выступили против. Предлагаемые условия будут губительны для людей, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Сэкономленные в результате реформы средства Минтруд обещает потратить на увеличение текущих пенсий и обеспечить их рост до 20 тыс. руб. к 2024 году.
Комментарии20
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ura_123 19 июля 2018 | 17:14
Пообещать ещё не значит сделать. Ищи-свищи этих чиновников минтруда обещавших золотые горы будущим пенсионерам...
tvitov66 19 июля 2018 | 17:27
ura_123: теперь главное им не мешать обдирать народ, а фиксировать на карандаш ... Быдловатнонаселение их потом само распустит на серпантин
olegleon 19 июля 2018 | 17:29
ura_123: ты видимо не понял. будущим ещё не известно что достанется, т.к. повышать собираются нынешним за счёт будущих
tvitov66 19 июля 2018 | 17:34
olegleon: это ты 4 года к ряду не догонял что смраторив (украв по сути) целевые платежи в накопительную часть им просто не будет из чего вернуть такую сумму, но предпочитал цуловать в По Пу
olegleon 19 июля 2018 | 17:15
"Сэкономленные в результате реформы средства Минтруд обещает потратить на увеличение текущих пенсий "
а с какой стати текущих, а не тех, которые должны получать люди, которые на 5-8 лет дольше работать будут?
или это благодарность текущим пенсионерам за правильное голосование за Путина и Единую Россию?
tks 19 июля 2018 | 17:27
olegleon: Вы же до голосования говорили, что это правильная реформа? Вот, ваши избранники и проголосовали. При вашей активной поддержке. Чем же вы тогда недовольны?
olegleon 19 июля 2018 | 17:33
tks: реформа правильная. исполнение, как обычно, через задницу.
если человек больше/дольше работает, то и пенсия у него должна быть выше.
а с какой стати власть решила забрать дополнительные взносы у будущих пенсионеров, которые дольше будут работать, и отдать их нынешним?
и я никогда за этих чудил не голосовал. люди, которые убивают будущее страны, проедая всё сейчас, не должны быть у власти
tvitov66 19 июля 2018 | 17:29
olegleon: поцулуй царя в ПУпок - или думаешь оно не подпишет?
vilingrad 19 июля 2018 | 17:16
Забивака улетел- Заеb@ка остался. Девятнадцатый год уже...зае... вконец:)
snagging 19 июля 2018 | 17:21
Все реформы нынешней власти, только ухудшили жизнь и пенсионная реформа не исключение.
vlastimil_popogrebski 19 июля 2018 | 17:23
snagging: по себе не суди. Кому-то ухудшили, а кому-то и улучшили. Слава Путину
tks 19 июля 2018 | 17:32
vlastimil_popogrebski: Гэбилам? Мусорам? Прокурятине? Да, им наверняка улучшили.
lager23 19 июля 2018 | 17:23
Отбросы штопаные!
Будет честно после кончины путинизма заставить их жить по принятыми ими законами
tks 19 июля 2018 | 17:25
Фашисты.
Денег нет? Лишите Кентов Путина налоговых льгот и вычетов, которые они "задним числом" получили!
ed10075 19 июля 2018 | 17:27
Очередное бездумное решение думских людоедов.
gardaratat 19 июля 2018 | 17:28
"единая расея" - истые патриотэн рашкен, Хайль Путлэр!
i_one_off 19 июля 2018 | 17:31
Плоды выборов-2016. Конституционное большинство ЕР в Думе позволяет не только плевать на все остальные партии, вместе взятые, но и кроить конституцию, как пожелается.
tcheslav 19 июля 2018 | 17:36
И вот еще неприятная новость для московских пенсионеров - они не получат обещанную надбавку в одну тысячу рублей ! Их пенсия состоит из самой пенсии и московской надбавки до 17500, т.е. просто уменьшится надбавка Москвы, ну, если конечно Собянин не компенсирует.
ihtamnet 19 июля 2018 | 17:37
Зюга думает, что в его брехню кто то поверит?
sergo_25_26 19 июля 2018 | 17:37
А у меня еще эйфория от Крыма не прошла. Я все еще рад как Россия вляпалась в дерьмо.