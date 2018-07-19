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17:00, 19 июля 2018

Госдума приняла в первом чтении законопроект пенсионной реформы

За увеличение пенсионного возраста голосовала «Единая Россия»,
остальные фракции выступили против. Предлагаемые условия будут губительны для людей, считает глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Сэкономленные в результате реформы средства Минтруд обещает потратить на увеличение текущих пенсий и обеспечить их рост до 20 тыс. руб. к 2024 году.

Комментарии

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ura_123 19 июля 2018 | 17:14

Пообещать ещё не значит сделать. Ищи-свищи этих чиновников минтруда обещавших золотые горы будущим пенсионерам...

tvitov66 19 июля 2018 | 17:27

ura_123: теперь главное им не мешать обдирать народ, а фиксировать на карандаш ... Быдловатнонаселение их потом само распустит на серпантин

olegleon 19 июля 2018 | 17:29

ura_123: ты видимо не понял. будущим ещё не известно что достанется, т.к. повышать собираются нынешним за счёт будущих

tvitov66 19 июля 2018 | 17:34

olegleon: это ты 4 года к ряду не догонял что смраторив (украв по сути) целевые платежи в накопительную часть им просто не будет из чего вернуть такую сумму, но предпочитал цуловать в По Пу

olegleon 19 июля 2018 | 17:15

"Сэкономленные в результате реформы средства Минтруд обещает потратить на увеличение текущих пенсий "

а с какой стати текущих, а не тех, которые должны получать люди, которые на 5-8 лет дольше работать будут?
или это благодарность текущим пенсионерам за правильное голосование за Путина и Единую Россию?

tks 19 июля 2018 | 17:27

olegleon: Вы же до голосования говорили, что это правильная реформа? Вот, ваши избранники и проголосовали. При вашей активной поддержке. Чем же вы тогда недовольны?

olegleon 19 июля 2018 | 17:33

tks: реформа правильная. исполнение, как обычно, через задницу.
если человек больше/дольше работает, то и пенсия у него должна быть выше.
а с какой стати власть решила забрать дополнительные взносы у будущих пенсионеров, которые дольше будут работать, и отдать их нынешним?
и я никогда за этих чудил не голосовал. люди, которые убивают будущее страны, проедая всё сейчас, не должны быть у власти

tvitov66 19 июля 2018 | 17:29

olegleon: поцулуй царя в ПУпок - или думаешь оно не подпишет?

vilingrad 19 июля 2018 | 17:16

Забивака улетел- Заеb@ка остался. Девятнадцатый год уже...зае... вконец:)

snagging 19 июля 2018 | 17:21

Все реформы нынешней власти, только ухудшили жизнь и пенсионная реформа не исключение.

vlastimil_popogrebski 19 июля 2018 | 17:23

snagging: по себе не суди. Кому-то ухудшили, а кому-то и улучшили. Слава Путину

tks 19 июля 2018 | 17:32

vlastimil_popogrebski: Гэбилам? Мусорам? Прокурятине? Да, им наверняка улучшили.

lager23 19 июля 2018 | 17:23

Отбросы штопаные!
Будет честно после кончины путинизма заставить их жить по принятыми ими законами

tks 19 июля 2018 | 17:25

Фашисты.
Денег нет? Лишите Кентов Путина налоговых льгот и вычетов, которые они "задним числом" получили!

ed10075 19 июля 2018 | 17:27

Очередное бездумное решение думских людоедов.

gardaratat 19 июля 2018 | 17:28

"единая расея" - истые патриотэн рашкен, Хайль Путлэр!

i_one_off 19 июля 2018 | 17:31

Плоды выборов-2016. Конституционное большинство ЕР в Думе позволяет не только плевать на все остальные партии, вместе взятые, но и кроить конституцию, как пожелается.

tcheslav 19 июля 2018 | 17:36

И вот еще неприятная новость для московских пенсионеров - они не получат обещанную надбавку в одну тысячу рублей ! Их пенсия состоит из самой пенсии и московской надбавки до 17500, т.е. просто уменьшится надбавка Москвы, ну, если конечно Собянин не компенсирует.

(комментарий скрыт)

ihtamnet 19 июля 2018 | 17:37

Зюга думает, что в его брехню кто то поверит?

sergo_25_26 19 июля 2018 | 17:37

А у меня еще эйфория от Крыма не прошла. Я все еще рад как Россия вляпалась в дерьмо.

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