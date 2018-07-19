Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа

Этот музей уникален, и попытки его закрыть равносильны уничтожению нашей истории. Об этом «Эху» рассказал основатель музея Николай Аракчеев.

Николай Аракчеев добавил, что здание музея находится в приемлемом состоянии и нуждается лишь в небольшом ремонте, на который государство денег не выделяет.