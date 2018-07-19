Z Архив новостей новости
5 10 6 348
17:06, 19 июля 2018

Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа

Этот музей уникален, и попытки его закрыть равносильны уничтожению нашей истории. Об этом «Эху» рассказал основатель музея Николай Аракчеев.

Николай Аракчеев добавил, что здание музея находится в приемлемом состоянии и нуждается лишь в небольшом ремонте, на который государство денег не выделяет.

Комментарии

10

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

tks 19 июля 2018 | 17:08

Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.

dunai10 19 июля 2018 | 17:12

Почему не названа официальная причина выселения?

savta 19 июля 2018 | 17:19

dunai10: потому что им не нужен музей, они хотят возродить реальный гулаг и засадить туда всех несогласных. И пенсии платить узникам не надо будет.

rash 19 июля 2018 | 17:18

Палачи очень не хотят, чтобы страна забыла об их преступлениях, только вот эффект будет обратный, дальше больше народ будет понимать - вор-чекист погибель страны.

trans 19 июля 2018 | 17:18

Ну да, путинскому полицейскому государству такие музеи не нужны.

hastings 19 июля 2018 | 17:24

trans: А музей жертв гайдаровских реформ?

polsan 19 июля 2018 | 17:25

hastings: а тролли это жертвы какой реформы?! ))

alexisgross072018 19 июля 2018 | 17:31

polsan: Ты его рожу видел - это от куриных окорочков Буша !!!!

goshan31 19 июля 2018 | 17:24

Зря. Совсем скоро уже...

evgeny_biolog 19 июля 2018 | 17:30

" рассказал основатель музея Николай Аракчеев."

Да, с такой фамилией надо хорошо знать историю, чтобы вовремя от неё отказаться ...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Наверное, это какая-то глубокая память о завоевании. Что мы завоеванный народ, и до сих пор мы делимся тайно на захватчиков, завоевателей и завоеванных. Поэтому у нас нет априорной веры незнакомцу…

5 635 6 39350 12.07
#слушать 02:38:10 8читать ;смотреть $скачать 36.2 МБ
Kобщество, культура, видео, передачи
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

И вот к концу ЧМ-2018 я написал ещё одно стихотворение… Мы верим в Россию! — кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семён Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился…

5 95 6 5692 18.07
Kполитика, чм-2018, футбол, творчество, мнения
Интервью Особое мнение

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

НАТО это военный блок. Он берется за те задачи, к которым не предназначен, не приспособлен, но собирается раз из раза делать ради того, чтобы продемонстрировать свой любимый натовский флаг…

5 143 6 11801 12.07
#слушать 38:55 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, власть, видео, передачи
Блоги

Наталья Поклонская: Одни говорят – «Слабый и кровавый», другие – «безгрешный» Для молодых учёных и историков есть много работы по установлению исторической правды о личности нашего последнего Императора, которого по сей день пытаются облить грязью под занавесом лжи и жестокости…

5 104 6 6948 17.07
Kистория, общество, власть, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Без срока давности: расстрел семьи Романовых Столетие спустя преемники тех самых большевиков все еще у власти. Они цинично эксплуатируют как память о жертвах, так и привычное почитание их палачей…

5 262 6 18565 17.07
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Тролли Список авторов лайков (особенно их совпадение под разными постами) позволяют точно очертить границы и  содержание группы троллей…

5 219 6 25842 12.07
Kинтернет, блогеры, общество, пропаганда, мнения
Блоги

«Прошу Вас проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова» Мать Олега Сенцова обратилась к Владимиру Путину с прошением о помиловании её сына…

5 281 6 25441 13.07
Kсенцов, суды, тюрьмы, путин, украина, рф, события
Новости

Израиль объявлен исключительно еврейским государством Кнессет принял первый в истории страны конституционный закон, который декларирует национальный статус страны…

5 61 6 6188
Новости

Поклонская стала единственным депутатом-единороссом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста Некоторые депутаты сегодня не пришли на заседание, в частности, от голосования таким образом уклонился Сергей Железняк…

5 61 6 6520
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Закон 328 людоедов Это начало конца России, это начало необратимых процессов, которые ввергнут в нищету и смуту российский народ. Какие тут могут быть дальше экспертные дискуссии и обсуждения, если всё уже решено?..

5 144 6 15611 14:38
Kпенсии, финансы, законы, власть, рф, госдума, события
Блоги

Сборная Франции — чемпион мира 2018 года! Встреча в «Лужниках» командой Хорватии с завершилась со счётом 4:2...

5 90 6 10417 15.07
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, фото, события
Блоги

Кирилл Серебренников: Все дело «Седьмой Студии» — фарс, абсурд и беззаконие Нет и не было никаких оснований для помещения меня под домашний арест в августе 2017 года. Нет никаких оснований для того, чтобы сейчас этот домашний арест продлить…

5 110 6 12976 18.07
Kсеребренников, общество, политика, мнения, власть, культура
Блоги

Владимир Познер журналист

Эта встреча — шаг в сторону улучшения отношений Наша сторона поддерживает Асада, а американская — оппозицию, при этом стороны не могут прийти к какому-то соглашению. И это тлеющий уголек, который в любой момент может разгореться…

5 108 6 12665 18.07
Kпутин, рф, сша, политика, сирия, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Республиканцы готовы к импичменту. Но не Трампа, а того, кто курирует расследование против него Трамп отказывается признавать ход расследования и появившиеся итоги о том, что российская разведка и негосударственные агенты, действовавшие с санкции Кремля вмешивались в выборы США 2016 с целью помочь избранию Трампа…

5 105 6 13305 15.07
Kсша, политика, трамп, мнения
Новости

Депутаты Единой России обещают обсудить разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской Депутаты Единой России обещают обсудить разные варианты мер в отношении Натальи Поклонской, которая в первом чтении проголосовала против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста

5 41 6 5289
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я единственный, кто поднял голос из члена Совета по межнацу, против закона о запрете преподавания национальных языков в средней школе…

5 84 6 15714 12.07
#слушать 35:52 8читать ;смотреть $скачать 8.2 МБ

Популярное за неделю

Новости

Бронзовый призер Олимпиады 2014-го года в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен, скончался от ножевого ранения Об этом сообщили в Минздраве Казахстана. Ранее сообщалось, что он поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с ножевым ранением в бедро

5 5 6 25669
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

А дальше, собственно, началось самое страшное, потому что ситуация с «Курском» была ровно та же, что с мальчиками, найденными в пещере…

5 135 6 117479 14.07
#слушать 47:48 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Pussy Riot испортили вам футбольный праздник?
5 24 6 7088 16.07
Блоги

Уильям Браудер основатель компании Hermitage Capital Management

Самая большая ошибка Путина — достать меня через Трампа Я — огромная заноза для Путина, потому что являюсь тем, кто инициировал принятие закона Магнитского в Соединенных Штатах в 2012 году…

5 308 6 469250 17.07
Kполитика, общество, власть, сша, трамп, путин, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Владимир Путин: Там не было написано «Флорида». Хотите, я Вам подарю этот ролик? Интервью президента РФ телеканалу Fox News после встречи с американским лидером Дональдом Трампом…

5 426 6 174109 17.07
8читать ;смотреть
Kпутин, трамп, политика, рф, сша, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7122001
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3578805

Сегодня в эфире