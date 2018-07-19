Власти Йошкар-Олы начали выселение негосударственного музея истории ГУЛАГа
Этот музей уникален, и попытки его закрыть равносильны уничтожению нашей истории. Об этом «Эху» рассказал основатель музея Николай Аракчеев.
Николай Аракчеев добавил, что здание музея находится в приемлемом состоянии и нуждается лишь в небольшом ремонте, на который государство денег не выделяет.
Комментарии10
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tks 19 июля 2018 | 17:08
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
dunai10 19 июля 2018 | 17:12
Почему не названа официальная причина выселения?
savta 19 июля 2018 | 17:19
dunai10: потому что им не нужен музей, они хотят возродить реальный гулаг и засадить туда всех несогласных. И пенсии платить узникам не надо будет.
rash 19 июля 2018 | 17:18
Палачи очень не хотят, чтобы страна забыла об их преступлениях, только вот эффект будет обратный, дальше больше народ будет понимать - вор-чекист погибель страны.
trans 19 июля 2018 | 17:18
Ну да, путинскому полицейскому государству такие музеи не нужны.
hastings 19 июля 2018 | 17:24
trans: А музей жертв гайдаровских реформ?
polsan 19 июля 2018 | 17:25
hastings: а тролли это жертвы какой реформы?! ))
alexisgross072018 19 июля 2018 | 17:31
polsan: Ты его рожу видел - это от куриных окорочков Буша !!!!
goshan31 19 июля 2018 | 17:24
Зря. Совсем скоро уже...
evgeny_biolog 19 июля 2018 | 17:30
" рассказал основатель музея Николай Аракчеев."
Да, с такой фамилией надо хорошо знать историю, чтобы вовремя от неё отказаться ...