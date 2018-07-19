Американский еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами Трампа и  Путина

Американский еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами президента Трампа и президента Путина. На фото можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время встречи с Путиным в Хельсинки 16-го июля. На обложке заголовок «Кризис саммита».

После встречи президентов России и США многие критиковали Дональда Трампа. Например, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал президента США «вареной макарониной».