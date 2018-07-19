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16:35, 19 июля 2018

Американский еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами Трампа и  Путина

Американский еженедельник «Тайм» в июльском номере опубликовал на обложке лицо с чертами президента Трампа и президента Путина. На фото можно заметить характерную прическу Путина, его форму губ, овал лица Трампа и красный галстук, который был на президенте США во время встречи с Путиным в Хельсинки 16-го июля. На обложке заголовок «Кризис саммита».
После встречи президентов России и США многие критиковали Дональда Трампа. Например, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал президента США «вареной макарониной».

Комментарии

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olegleon 19 июля 2018 | 16:39

"как маленькая размокшая макаронина"

(комментарий скрыт)

vilingrad 19 июля 2018 | 16:39

Но! Плешь влияет чубчиком. И это видно на обложке:)

vezdehod 19 июля 2018 | 16:45

Это тебе не Россия - Трамп проглотит.

leprikon 19 июля 2018 | 16:41

//На фото можно заметить характерную прическу//
Много букв. Плешь-это называется

sasass 19 июля 2018 | 16:42

Вполне возможно двуликий Янус сидит там и тут....

polsan 19 июля 2018 | 16:43

Если бы не словесное описание, догадаться по фото на мой взгляд сложно! ))

semen2026 19 июля 2018 | 16:46

трамп ещё та субстанция, но зачем вы его с говном смешали, изверги!)))

glotov 19 июля 2018 | 16:58

Подобное на обложке "Шпигеля" аж в марте 17 года было.

echo_shar 19 июля 2018 | 17:14

glotov:
Все, что не Омерика, то страна 3-го мира и никто в штатах не выговаривает это слово на "ш".))

motooppic 19 июля 2018 | 17:01

Путин-супер! Трамп тоже ничего! Но российский президент, конечно, лучший во всем!

i_c_e 19 июля 2018 | 17:06

Классно получилось, кстати. Даже не понять что Путинское, а что Трамповское (ну кроме плеши слегка прикрытой чубчиком). И почему-то ощущение, что на получившимся «фото» — гей.

aswarsp 19 июля 2018 | 17:12

Очень трогательно было сказано Путиным, что, ввиду отсутствия личного знакомства с Трампом, никакого пакта быть не могло. Весьма любопытна также версия, что российские спецслужбы никакого особого внимания не уделяли визитам бизнесменов США, имевших политические амбиции. Особое сочувствие должен вызвать призыв помочь людям вернуться к родным очагам в Сирии. Жаль, что, видимо, у Путина не было времени развернуть эту мысль шире и призвать помочь иранскому контингенту в Сирии вернуться к родным очагам в Иране. Интересно, что думает Трамп по поводу состояния здоровья Сенцова. Будет ли Трамп чувствовать свою ответственность в случае, если с ним произойдёт какая-нибудь неприятность, ну - умрёт режиссёр например?

(комментарий скрыт)

radionews 19 июля 2018 | 17:20

Кризис не саммита, а лгунов, собравшихся мир покорять.
Трамп-то фиг с ним, не наше дело, на какую макаронину он похож. А вот второй стал похож на таракана на кухонном столе, когда хозяин кухни внезапно вошёл и свет включил. Чего так задергался, прям заистерил? Сильно и однозначно за карман прижали?

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