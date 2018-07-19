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16:32, 19 июля 2018

Болельщики, которые бесплатно путешествовали между городами во время ЧМ, вынесли из поездов имущества на миллион руб

Болельщики, которые бесплатно путешествовали между городами во время Чемпионата мира, вынесли из поездов дальнего следования имущества примерно на миллион рублей. Об этом сообщил представитель РЖД Павел Бурцев. По его словам, болельщики уносили с собой подстаканники, одеяла и постельное белье. «Наши простыни мы наблюдали по телевизору, их них были сделаны фанатские плакаты», — сказал он. «Люди, видимо, полагали, что раз поездка бесплатная, то все, что им выдают, тоже им принадлежит. Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон, он будет возмещен», — добавил Бурцев.

Комментарии

14

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gvs 19 июля 2018 | 16:40

На подготовке к ЧМ с3,14здили столько, что пусть и болельщикам хоть что то достанется )))

nelibermot19 19 июля 2018 | 17:26

"болельщики уносили с собой подстаканники, одеяла и постельное белье"

Давайте не будем так суровы к нашим гостям с Запада, им и так видать плохо

glotov 19 июля 2018 | 16:40

Это и предполагалось. Иностранцы-то честные, а руки у них все равно загребущие...

vera14 19 июля 2018 | 16:42

Вороватый народишка на Западе.

opex46 19 июля 2018 | 16:51

vera14: На первом месте по бесплатному проезду Россия.(генеральный директор Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года Кирилл Поляков)

martin5660 19 июля 2018 | 17:18

vera14: Так русские в Турции из отелей все тащут.

don_ballon 19 июля 2018 | 17:29

vera14: Я вас умоляю. Русское слово "несун" уже вошло в западноевропейские языки. Кассиры в супермаркетах, услышав русскую речь, становятся настороженными. В отелях, где много русских, в туалетах выкладывают горы пипифакса, а на завтракающих русских персонал сбегается смотреть-сколько человек сожрать может на халяву.

(комментарий скрыт)

sasass 19 июля 2018 | 16:55

Видимо думали , что Россия воровская страна и соответственно воровство почетное явление...

max3446 19 июля 2018 | 17:00

похоже это делу рук боевиков ничтожества наврального. Это у них ни чести ни совести.

kukrynx 19 июля 2018 | 17:17

max3446: Навалофоб успокойся...
Уже достал твой дебилизм.

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tsario 19 июля 2018 | 17:02

Ну да - мыши все на складе сожрали. Котов повесить. Интенданты не при чем...

vilingrad 19 июля 2018 | 17:12

-Ты зачем пододеяльник унес? У тебя в Мексике белья нет?
- так я подумал,раз мы в России...чего стесняться?

kunst54 19 июля 2018 | 17:19

Какие подстаканники в XXI веке, когда во всем мире туристами используется одноразовая посуда.

zhrv 19 июля 2018 | 17:20

- "вынесли из поездов имущества на миллион руб"

И все заныкали в шубохранилище

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