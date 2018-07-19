Команда спецпрокурора Мюллера представила более 500 улик против Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 500 улик против Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом пишет газета «Хилл». В этом перечне различные документы: от соглашений по предоставлению иммунитета до переписки между Манафортом и бывшим президентом Украины Януковичем. Также речь идет о подтверждении дорогостоящих покупок, которые Манафорт пытался скрыть.

Экс-советника Трампа обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую «Партию регионов», а также в уклонении от уплаты налогов. О возможном вмешательстве России в американские выборы в его деле речь не идет. В середине июня американские власти поместили Манафорта под стражу. До этого он содержался под домашним арестом.