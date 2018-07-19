Команда спецпрокурора Мюллера представила более 500 улик против Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Трампа
Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера представила более 500 улик против Пола Манафорта, бывшего главы предвыборной кампании Дональда Трампа. Об этом пишет газета «Хилл». В этом перечне различные документы: от соглашений по предоставлению иммунитета до переписки между Манафортом и бывшим президентом Украины Януковичем. Также речь идет о подтверждении дорогостоящих покупок, которые Манафорт пытался скрыть.
Экс-советника Трампа обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую «Партию регионов», а также в уклонении от уплаты налогов. О возможном вмешательстве России в американские выборы в его деле речь не идет. В середине июня американские власти поместили Манафорта под стражу. До этого он содержался под домашним арестом.
Комментарии5
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olegleon 19 июля 2018 | 16:37
"В середине июня американские власти поместили Манафорта под стражу. До этого он содержался под домашним арестом. "
а у нас всё наоборот. сначала под стражей, а потом под домашний отпускают. может перенять американский опыт? сначала домашний арест, а если человек не признаёт вину, то "иди в тюрьме подумай"
vezdehod 19 июля 2018 | 16:41
Мюллер не Миллер и его Не купишь - не завидую я дяди Трампу.
olegleon 19 июля 2018 | 17:01
vezdehod: "- а есть у Вас женщины, которые не продаются?
- да, но они стоят дороже"
danko1 19 июля 2018 | 16:37
Янукович- марионетка Путина, привыкшего делать подлости чужими руками.
ara_1 19 июля 2018 | 16:58
И все это никак, от слова совсем, не интересовало того же Мюллера, в его бытность директором ФБР, когда, собственно, большая часть "преступлений" и происходила.
Весь этот цирк имеет одну цель: выжать из Манафорта "признание" в "коллизии Трампа с русскими". Посмотрим, чем закончится. Кстати, ни один "либеральный человеколюб" не вспискивает по этому поводу.