Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в Госдуме в первом чтении.
Он практически исключает возможность досрочного выхода на пенсию. Об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Законопроект одобрила только фракция «Единая Россия», остальные депутаты высказались против.
Комментарии20
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 19 июля 2018 | 16:34
да хрен с ним с досрочным! почему у людей, которые дольше работать будут, пенсия будет такая же, как у нынешних, кто меньше работал?
good_sadness 19 июля 2018 | 16:35
Поздно, господа хорошие, слёзы лить
И весь мир в своих бедах корить
Нет больше СССР-социализма светлой страны
Нынче мы все живём под властью капитала Сатаны
vilingrad 19 июля 2018 | 16:37
"русские- терпеливое стадо, и я не понимаю, почему мы должны тут волноваться о бунтах и протестах. Но финансовый поток поддержки силовиков не должен иссякать"( Застольные разговоры с Путиным, 2013)
motooppic 19 июля 2018 | 16:38
правильный и нужный законопроект. Демократически одобряем!
fazer22 19 июля 2018 | 17:05
motooppic: Гореть им в АДУ ,аминь.
platonnekafrin 19 июля 2018 | 16:39
И тут во мне возникло такое доброе чувство к депутатам, "надежда" называется. Только она чего-то очень-очень злая.
gvs 19 июля 2018 | 16:42
Власть приняла смертный приговор себе в 1-м чтении )))
irdo 19 июля 2018 | 17:13
gvs:
Власть приняла смертный приговор себе в 1-м чтении )))
==========
Не себе, а рос.населению, которое безмолвствует.
vor_on 19 июля 2018 | 16:46
про...ли все, даже пенсии
vasya_von_smetankin 19 июля 2018 | 16:47
Вот если бы Россия была самой богатой в мире страной по полезным ископаемым, тогда можно было бы все вообще БГД (Базовый Гражданский Доход) ввести, не говоря уже о пенсиях.
Но самая богатая в мире страна по полезным ископаемым включает в свой состав всю территорию России, но всего лишь несколько тысяч её граждан, которым, кстати, всего хватает.
И даже больше.
plank1957 19 июля 2018 | 16:49
Подлость и мерзость правит бал в России.
max3446 19 июля 2018 | 16:49
Вот выдержка из программы навальновской партии «Народный альянс», принятой учредительным съездом 15 декабря 2012 года:
«Продолжительность жизни в России будет расти, и необходимо стимулирование более позднего выхода на пенсию для того, чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, которое неизбежно в будущем. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Но если повышение пенсионного возраста планировать, то этот процесс можно сделать плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки».
А это цитата за 2014 год из перелицованной парии Алексея «Партия Прогресса»:
«Рост качества и продолжительности жизни неизбежно поставит Россию перед проблемой повышения пенсионного возраста. Если эту проблему откладывать, то такое повышение однажды окажется резким и болезненным. Чтобы смягчить негативные последствия от повышения пенсионного возраста, мы будем заранее планировать этот процесс, делая его плавным и постепенным, минимизируя социальные издержки. При этом повышение порога будет дифференцировано по возрастам, так что оно коснется главным образом тех, кто сейчас лишь начинает трудовую деятельность».
zorkin75 19 июля 2018 | 17:02
Пусть в Госдуре подумают о своих виллах,а не о пенсиях.С виллами Госдуровских ебанатов делаем очень просто- пансионаты для детей.
vlabumur 19 июля 2018 | 17:03
Хоть все знают но напомню
Стоимость «входного билета» в список
200 богатейших россиян в 2017 году составила рекордные $500 млн.
Второй год подряд рейтинг возглавляет Леонид Михельсон.
Cовокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России выросло за год
на $100 млрд, до $460 млрд.
Число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96.
.
i_one_off 19 июля 2018 | 17:27
vlabumur:
Есть, кого раскулачивать.
symphony 19 июля 2018 | 17:04
В связи с принятием закона мне обещают прибавку в1 тысячу. Я бы отказалась от этой тысячи. Сыну придётся работать из-за неё (тысячи) до65 лет. Я думаю, что многие мамы согласятся.
kukrynx 19 июля 2018 | 17:24
symphony: Да не будет никакой тысячи.
Солнцеликий "обещаю обещать" в своём амплуа.
tks 19 июля 2018 | 17:05
А у гэбилов, мусоров, прокурятины и судейских все останется как прежде?
Фашисты.
fmsf FMSF 19 июля 2018 | 17:24
Главное заключается в том, что, повышая возраст выхода на пенсию, тем самым отменяют действующий возраст 55 и 60 лет.
А на пункт 2 статьи 55 Конституции РФ внимания не обращают.
А данная норма устанавливает, что:
"В Российской Федерации не должны издаваться законы ОТМЕНЯЮЩИЕ или умаляющие права и свободы человека и гражданина".
То есть, повышение пенсионного возраста, отменяющее существующую норму, является неконституционным.
Должностные лица и органы, проталкивающие проект, должны быть привлечены к ответственности.
Либо следует вносить в Конституцию нормы, устанавливающие неизбежность безответственности и неотвратимость безнаказанности.
vlabumur 19 июля 2018 | 17:30
fmsf: неконституционным.
+++++++++++++++++++++++++++
Если будет запрос в КС как вы думаете какой будет результат?