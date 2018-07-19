Законопроект о повышении пенсионного возраста принят в Госдуме в первом чтении.

Он практически исключает возможность досрочного выхода на пенсию. Об этом сказал глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроект одобрила только фракция «Единая Россия», остальные депутаты высказались против.